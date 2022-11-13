Хочет вести блог на YouTube. Освобожденный из плена РФ британец, который воевал за Украину и был «приговорен к смерти», намерен вернуться 13 ноября, 06:42 Эйден Эслин хочет вернуться в Украину, чтобы освещать войну на своем YouTube-канале (Фото:Кадр видео The Telegraph via YouTube)

Британец Эйден Эслин, который воевал за Украину, попал в плен к пророссийским боевикам, был «приговорен к смерти» «верховным судом» террористической группировки «ДНР», а затем освобожден в рамках обмена пленными, намерен вернуться в Украину.

Он сообщил, что хочет освещать войну со своего канала на YouTube, но не будет участвовать в боевых действиях, передает BBC.

В материале говорится, что Эслин намерен пролить свет на продолжающуюся борьбу своих бывших товарищей и чувствует, что сможет представить точку зрения, которую, возможно, не могут представить основные средства массовой информации.

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«Эйден уже хорошо известен в Украине, что открывает некоторые двери, но он также знает, что это может увеличить опасность», — говорится в материале.

Также отмечается, что близким британца нелегко его отпустить, но они поддерживают его решение.

9 июня так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину и вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. По данным The Telegraph, Эслин в июне предупреждал родных, что его «приговор» скоро могут привести в исполнение.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

22 сентября пять британских граждан, которые были освобождены из плена российских оккупантов во время обмена, среди которых был Эйден Эслин, вернулись в Великобританию.

25 сентября он впервые рассказал о пережитом в плену. По его словам, его неоднократно избивали, ранили ножом, угрожали смертью и пять месяцев держали 24 часа в сутки в камере размером всего 4 на 6 футов (1,2 на 1,8 м), кишащей тараканами и вшами.