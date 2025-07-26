По словам Ермака, девушку вернули в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back Ua. Она три года провела в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году.

Глава ОП добавил, что она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение. Он отметил, что на днях девушка пересекла границу и уже находится в безопасности на территории Украины.

8 июля на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий вернули еще семерых детей в возрасте от шести до 17 лет

Ранее СМИ сообщили, что 18-летняя девушка десять лет прожила в оккупированной Макеевке Донецкой области, однако, дождавшись своего совершеннолетия, выехала в Украину, несмотря на пророссийскую позицию своих родителей.