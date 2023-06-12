Одному из «бриллиантовых прокуроров» объявили новое подозрение 12 июня, 17:30 Правоохранители пришли к подозреваемому (Фото:ГБР)

Бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимиру Шапакину сообщили новое подозрение.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, он пытался обманом вернуть изъятые у него во время обыска более 350 тысяч долларов.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого. Однако известно, что экс-заместителем начальника Главного управления ГПУ, фигурировавшего по делу «бриллиантовых прокуроров», является Владимир Шапакин. Это также подтвердили в правоохранительных органах УП.

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Производство по делу «бриллиантовых прокуроров» было начато еще в 2015 году. Тогда Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

ГБР указывает, что в 2015-м во время обысков у прокурора были изъяты большие суммы денег в разных валютах, а у его «коллеги» нашли 102 бриллианта. В настоящее время это дело находится на рассмотрении суда.

В то же время, как указывают следователи, экспрокурор решил противоправно вернуть себе деньги и для этого разработал целую схему. По данным правоохранителей, к тому времени еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему ложный документ о том, что якобы он одолжил у предпринимателя 350 тысяч долларов. Причем этот договор займа был оформлен задним числом.

На основании этого документа прокурор подал в ГПУ заявление о возврате принадлежащих ему валютных ценностей, изъятых во время обысков.

После отказа прокуратуры в 2015 году он приостановил свои попытки вернуть деньги, но после начала полномасштабной войны решил попытаться снова.

«Он пытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине в своих корыстных целях. На этот раз, в июле 2022 года, злоумышленник обратился уже в суд с теми же поддельными документами. Суд оставил это заявление без рассмотрения», — указывает ГБР.

Правоохранители, получив уведомление суда о таком обращении, провели экспертизу документов. Она показала, что рукописный текст от имени экс-прокурора в этом договоре выполнен уже после его задержания за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Так, экс-чиновнику ГПУ сообщили о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины в редакции по состоянию на 22.07.2015), а также в представлении заведомо подложных доказательств, совершенном по корыстным мотивам (ч. 2 К. 3 ст. Украины).

Санкции этих статей подразумевают лишение свободы до пяти лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.