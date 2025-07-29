«Даже один десантник это движущая сила». Евгений Ласийчук рассказал, какие задачи на фронте выполняет 7 корпус ДШВ

По его словам, корпус уже выполняет боевые задачи на разных участках фронта.

«Корпус уже сформирован и уже воевал в качестве органа управления. Состав корпуса — десантные бригады: 25, 77, 79, 81, 78 десантно-штурмовой полк. На этом мы не останавливаемся, растем, увеличиваемся. У нас еще планируется формирование новых подразделений, новых полков — и это хорошо», — рассказал командир в интервью АрмияInform.

Реклама

Он отметил, что одной из ключевых задач является внедрение «технодесанта» — использование современных технологий и инновационных методов ведения боевых действий.

По словам командира, основной целью является переход корпуса на новый уровень эффективности за счет технологических решений и тактических нововведений.

«Бригады корпуса уже выполняют задачи на разных участках фронта — эти участки самые тяжелые, и задачи мы выполняем успешно», — сказал он.

Отдельно командир подчеркнул важность высокого уровня подготовки и обученности личного состава.

«Наше основное правило — десантник не учится только тогда, когда выполняет боевую задачу. Остальное время он должен совершенствоваться и повышать свои боевые способности. Я категорически против выражения „один в поле не воин“. Потому что даже один воин-десантник — это движущая сила, которая может выполнять задачу», — подчеркнул Ласийчук.

Он добавил, что в большинстве задачи выполняются со смежными подразделениями: ДШВ ведут штурмовые действия, восстанавливают утраченное положение — и подтягивают смежные подразделения различных родов и видов войск.

«Поэтому я считаю, что уровень обученности и подготовки десантника и есть, и должен быть выше, чем в других подразделениях. На десантные войска должны равняться — и я фактически это сейчас вижу», — отметил командир.

В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский анонсировали, что Силы обороны переходят на корпусную систему управления.

13 марта в Третьей штурмовой бригаде сообщили, что отныне они становятся Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого.