Комбриг Птахів Мадяра рассказал о подразделении, отвечающем за глубинное поражение в тылу врага

«У нас в бригаде такое подразделение существует, сегодня оно масштабировано в Седьмой центр. Это подразделение, которое занимается глубинным поражением, и среди его задач исключительно влиять на потенциал врага в глубине. И на территории ТОТ, и лететь глубоко в тыл врагу, и наносить ему мучительные удары», — рассказал Клименко в эфире Radio NV.

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По его словам, Седьмой центр имеет четко сформированные задачи, но он не может сказать, какие именно.

«Не знаю, кто нас потом послушает и как будет к этому готовиться. Вы начали с того, что у нас есть определенный режим закрытости, секретности по понятным причинам. Что я могу сказать точно, что мы разобрались не просто во многих элементах, мы разобрались во всем. И мы знаем, что нам делать, чтобы нам добиться успеха и на тактике, и на оперативной глубине, и на стратегической. Мы уничтожаем врага на всех глубинах. Мы чистим небо. Мы влияем на полосу фронта там, где мы не присутствуем. А там, где мы есть, стоим стойко», — отметил комбриг Птахів Мадяра.

8 октября 414-я отдельная бригада беспилотных систем Птахи Мадяра выпустила видео, смонтированное из реальных кадров, снятых боевыми дронами во время миссий на оккупированный россиянами украинский полуостров Крым. Саундтреком к нему стала песня Джамалы Шлях додому.

5 октября Силы беспилотных систем сообщили о поражении в сентябре по меньшей мере 16 объектов на территории России, в частности, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, морских портов, военной базы, авиационных и радиолокационных объектов. К операциям привлекали операторов 1-го отдельного центра СБС, 412-й отдельной бригады NEMESIS, 413-го отдельного полка БПС Рейд и 414-й отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра. Среди пораженных целей СБС назвали нефтеперерабатывающие заводы ТАНЕКО, Московский, Пермский, Саратовский, Рязанский, Ярославский и Ильский, а также объекты в Новороссийске, Махачкале, Тольятти и Воронеже.