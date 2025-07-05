Метро в Торецке и месяц «на нуле». Журналист NV провел несколько дней на позициях новой бригады МВД и узнал, как воюют полицейские

С первых дней полномасштабного вторжения к обороне Украины подключилось много полицейских. Вчерашние патрульные и следователи начали уничтожать вражеские танки, овладели тяжелым вооружением и пошли на штурм позиций врага. Журналист NV Сергей Окунев встретился с бойцами новой бригады МВД Хижак, чтобы узнать, как на самом деле воюют полицейские и правда ли, что полиция только и делает, что стоит на блокпостах.

История участия украинских полицейских в боевых действиях берет начало в 2022 году — тогда возник сводный отряд патрульной полиции, который участвовал в боях за Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области. Весной 2024 года МВД объявило о создании нескольких новых подразделений, среди которых был и Хижак. Подразделение фактически существовало с первых дней войны, однако статус бригады получило в 2024 году.

15 километров пешком под дронами и газовые атаки — где и как на самом деле воюют полицейские

Пехота бригады Хижак лучше всех опровергает миф о «стоянии полицейских на блокпостах». В первые месяцы после создания это подразделение побывало на самых сложных участках фронта, вело бои в тяжелейших условиях. Хижак не раскрывает информации обо всех локациях, где находились бойцы бригады, однако ключевое направление известно — город Торецк. Еще несколько месяцев назад пехота «хищников» выполняла здесь чрезвычайно сложную задачу — участвовала в городских боях.

Первая группа полицейских, воюющих в бригаде Хижак, встретилась с журналистом NV в приподнятом настроении. Боец с позывным Бак говорит, что общаться с прессой ему сложнее, чем воевать. Когда он демобилизовался из Национальной гвардии в 2014 году, как раз началась российская агрессия против Украины. По его словам, услышав о реформах МВД, которые должны были начаться после Революции Достоинства, он решил присоединиться к патрульной полиции. До полномасштабного вторжения служил в Днепропетровской области. С началом большой войны Бак решил, что нужно что-то менять в жизни, и это желание совпало с набором в бригаду Хижак.

Тем временем патрульный с позывным Велес обменивается шутками с побратимами.

«Я провел несколько месяцев в оккупации, а потом оказался в столице, начал искать себе подразделение. Подался одновременно в СБУ, ГУР и даже в ГСЧС. Проходил проверки, физическая форма и тому подобное. В итоге присоединился к полиции. Недолго служил патрульным, а потом командир сказал, что идет набор в новое подразделение, кого вписывать? Ну, говорю, меня вписывайте, если надо! Чтобы грустно не было. А что, мы люди простые», — улыбается Велес.

Боец с позывным Велес / Фото: Сергей Окунев / NV

Сложно сразу осознать, что эти улыбающиеся молодые ребята совсем недавно вышли с передовых позиций под Торецком, где провели почти месяц в интенсивных боях. А ротацию пришлось проводить словно в голливудском фильме про коммандос.

«Заходили мы еще на броне. Но впоследствии ситуация начала ухудшаться, и уже ротацию, выход с позиций, мы выполняли в пешем порядке. Бронемашина сразу становится заметной и приоритетной целью для врага. Пешую группу сложнее засечь с дронов и сложнее поразить. Есть возможность быстро рассредоточиться, найти укрытие. Пришлось пройти около 15 километров, несколько раз попадали под обстрелы, сбросы с дронов», — спокойно, как о будничных делах, рассказывает Бак.

Хотя современная война в значительной степени переросла в войну дронов, пехота «хищников» до сих пор участвует в ближних стрелковых боях. Так, во время ротации подразделения Бака одна из групп оккупантов буквально прошла по крыше блиндажа, где находились полицейские. Завязалась перестрелка. Но даже такие ситуации — это еще не самое худшее, отмечают бойцы.

«Топ-фраза, которую я не хочу услышать, когда просыпаюсь: „Нас атакуют газом, ищи противогаз“, — признается Велес. — Да, была такая ситуация. Я спал, утром меня будят, какая-то суета вокруг. Оказалось, что нам забросили с дрона газовую шашку прямо в блиндаж. Я еще не успел глаза открыть, вообще понять, что происходит, а уже сижу в противогазе. Кстати, он спас».

Ситуация с вражескими дронами на фронте в 2025 году ухудшается очень быстро. Только за месяц, пока группа полицейских была на позиции, зона, куда раньше относительно спокойно могла подъехать боевая бронированная машина для эвакуации, стала такой, куда добраться транспортом просто невозможно. Оба полицейских, которые рассказывают о «приключениях» своего подразделения под Торецком, считают самым главным то, что выйти с позиций удалось всем. Во время эвакуации был ранен один из бойцов.

«Мы уже понимали, что надо будет выходить пешком. Готовились к этому. Но враг, вероятно, тоже знал и готовился. В начале был обстрел, я отбился немного от группы, остался без связи. Судя по всему, работало вражеское подавление частот. Потом смог выйти на связь и узнал, что один из наших побратимов ранен и поэтому основная группа осталась на определенном расстоянии от меня, а я, не зная об этом, уже прошел часть пути. Пришлось, конечно, возвращаться», — говорит Велес.

Ко всем сложностям добавилась и необходимость спасать бойца, который не мог двигаться сам. Бак вспоминает, что мужчина просил оставить его, однако ни у кого не было никаких сомнений — раненого надо забирать. Большую часть 15-километрового пути группа несла побратима. Раненый полицейский остался живым.

«Расскажи, как тебе едва голову не снесло», — предлагает Баку кто-то из побратимов.

«А, да. Был сброс, я услышал, что падает снаряд на меня с неба. Успел отпрыгнуть за деревья. Произошел взрыв, получается, что от удара снаряда о ветки, выше меня. Осколок ударил в шлем, но я понял, что жив. Был рад», — так же спокойно рассказывает полицейский.

Боец Бак / Фото: Сергей Окунев / NV

Бойцы утверждают, что если в первые месяцы службы каждая из таких историй воспринималась как «я был в шаге от гибели!», то впоследствии они стали происходить настолько часто, что превратились в нечто обычное, особых эмоций уже не вызывающее. Однако не все подобные случаи заканчиваются без последствий и забываются. Бригада Хижак, как и другие подразделения Сил обороны, несет потери во время боев на Торецком направлении.

Набор добровольный, а по желанию можно уволиться. Как устроена « внутренняя кухня» полицейской бригады

Во время командировки к «хищникам» журналисту NV удалось пообщаться с офицером, одним из командиров разведки бригады. Он просит не упоминать даже его позывной, потому что понимает, что враг будет искать даже малейшую информацию. Далее по тексту собеседник будет упоминаться как «офицер-разведчик».

Мужчина был одним из первопроходцев бригады в 2024 году, но уточняет, что на самом деле все началось задолго до того.

«Подразделение состоит из добровольцев. Кто-то воевал с 2022 года, кто-то — даже с 2014-го. У кого-то не было собственно военного опыта. По сути наше подразделение существует с начала войны, тот же самый шеврон использовали еще с 2022 года. Когда-то это был сводный отряд Патрульной полиции, теперь вот — бригада. Но она не построена с нуля», — говорит офицер.

Некоторые группы бригады привлечены к обороне Покровска, недалеко от Торецка. Также «хищники» выполняли и особые операции, о которых сейчас не время рассказывать публично.

Все бойцы, с которыми пообщался журналист NV, говорят, что присоединились к бригаде не «по разнарядке», а по собственному желанию. Офицер разведки подтверждает, что здесь нет проблем с СЗЧ. Поскольку бойцы Хижака до сих пор считаются сотрудниками полиции, они имеют право написать заявление об увольнении и покинуть фронт. Однако в таком случае с воинского учета боец снят не будет, и возникнет вопрос мобилизации в другие структуры Сил обороны. Таким образом, еще один миф, что полицейские приезжают на фронт всего на несколько месяцев, а дальше снова оказываются в тыловых городах, — ошибочен.

«Бывает всякое, война. Бывает, что кто-то после сверхтяжелых ротаций не может вернуться именно на пехотные позиции. Тогда мы ищем для человека другие задачи, другие должности. У нас есть расчеты беспилотников, есть даже артиллерийское подразделение, есть логистическая служба, служба тыла. Все, как в обычных бригадах. Всем найдем, чем заняться», — говорит офицер.

В 2025 году бригаду вооружили самоходной артиллерийской установкой украинского производства Богдана. По словам офицера, отзывы о пушке неплохие, но для еще более эффективного ведения боя бригаде не хватает «глаз» и средств поражения на большее расстояние. Именно эту проблему он называет ключевой.

«Сейчас у врага очень большое количество разведывательных БПЛА. Они качественные, их много. Это дает им значительные преимущества. Дроны уже атакуют не за 3−5 километров от линии боевого соприкосновения, а иногда и за 20−30 километров. Мы также прогрессируем в этом вопросе, но все же вооружение нашей бригады в основном имеет не такую большую дальность», — говорит собеседник NV.

На шутку журналиста о передаче бригаде американских РСЗО HIMARS офицер реагирует живо и говорит, что полицейские смогут овладеть даже таким вооружением.

«Манна небесная». Как полицейские помогают пехоте преодолеть кризис логистики

Появление в 2024 году оптоволоконных дронов значительно уменьшило эффективность привычных систем обнаружения и подавления FPV. А уже в 2025 году Силы обороны столкнулись с проблемой значительного увеличения зоны, где активность дронов сверхвысокая. Еще полгода назад расстояние в 10 километров от фронта считалось относительно безопасным, а в 20 километрах от линии соприкосновения никто не надевал бронежилеты. Сегодня российские дроны не просто атакуют цели на таком расстоянии, а это происходит ежедневно.

Логистика в 2025 году стала одной из ключевых проблем на фронте. Многие военнослужащие и офицеры считают, что именно проблемы со снабжением и передвижением стали причиной выхода Сил обороны из большей части Курской области.

Торецкое направление только подтверждает тезис о важности логистики. Даже рядовой пользователь, не обладающий особыми военными знаниями, увидев карту DeepState, поймет, что любое перемещение в сторону Торецка крайне затруднено.

Расчет, в котором несет службу полицейская с позывным Спрут, ранее наносил удары по врагу с помощью сбросов с переделанного гражданского дрона Mavic. Этот дрон есть в свободной продаже и стоит всего несколько тысяч долларов — даже в 2025 году он показывал свою эффективность. Ранее девушка управляла Мавиком, уничтожила немало врагов. Во время одной из ротаций она получила осколочное ранение после сброса с вражеского БПЛА. К счастью, травма оказалась не тяжелой. А летом 2025 года Спрут и ее команда получили новую задачу и новый беспилотник.

Дрон Vampire хорошо известен как украинским военным, так и врагу. Оккупанты ранее называли тяжелые украинские дроны, в том числе и этот, Бабой Ягой. Такие дроны работают как «бомберы», то есть сбрасывают на врага боеприпасы сверху. Рабочее расстояние Vampire — до 10 километров, а вес — до 15 килограммов. Ранее украинские военные соревновались в креативе, какой именно снаряд будет сброшен на позицию врага. Но сейчас, из-за указанных выше проблем, Vampire не только бомбит врага.

Взлет дрона Vampire / Фото: Патрульная полиция

«Сегодня у нас задача гуманитарная. Доставляем провизию, определенные грузы для наших передовых позиций. Такая операция по доставке — это несколько часов работы. Подготовка, настройка техники, поиск маршрутов, расчет веса, расстояния и так далее », — говорит полицейский с позывным Шева.

Спрут сидит в тесном укрытии. Хотя позиция «доставщиков» не на первой линии фронта, враг охотится и за БПЛА, выполняющим доставку, и за экипажами. За несколько недель до встречи с журналистом NV в соседний со старой позицией полицейских двор прилетела управляемая авиабомба.

За несколько часов до вылета погода была крайне неблагоприятная, подразделения пехоты несколько раз переспрашивали, будет ли сегодня доставка. В необходимый момент погода значительно улучшилась.

«Все, что мы делаем, — ради пехоты. У нас есть ребята, которые сами прошли через пехоту. Кто-то получил ранение. То есть им не надо объяснять, как оно там. И, конечно, мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы упростить жизнь нашим передовым линиям защитников», — говорит Спрут.

Полицейские отправляют посылки не только бойцам своей бригады. Единый штаб координирует поставки для нескольких подразделений. Спрут может и сама управлять дроном, но сегодня у нее организаторская функция: наладить коммуникацию между «доставщиками» и бойцами, которые должны принять груз.

В паузах, пока дрон летит «на базу» в автоматическом режиме, полицейские обсуждают логистические трудности. Если сейчас доставка любого груза или перемещение людей связана с огромными рисками и сложностями, то что будет дальше?

Операторы дронов / Фото: Сергей Окунев / NV

«Будем копать метро. Прокладывать рельсы. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Торецк», — в шутку говорит кто-то из бойцов.

«Пока я на фронте, я хочу, чтобы кто-то защищал мою маму». Сколько полицейских уже на фронте и что бойцы думают о своих коллегах в тылу

В декабре 2024 года (уже после создания бригады Хижак) министр внутренних дел Игорь Клименко уточнял, что непосредственно в боевых бригадах задействовано примерно 10% от состава полиции. Тогда это заявление вызвало раздражение и хейт в соцсетях, мол, слишком мало.

В то же время стоит упомянуть, что в рядах полиции служат женщины, не подлежащие мобилизации, и те, кто не достиг мобилизационного возраста. Две указанные группы составляют 42% от общего количества личного состава. Глава МВД отметил, что в целом сейчас 50% полицейских привлечены к стабилизационным мероприятиям, документированию военных преступлений, эвакуации населения и боевым действиям.

Офицер разведки бригады Хижак также уточнял, что замена бойцов все же происходит. Есть потери, есть раненые, которые больше не могут выполнять задачи.

Бойцы, с которыми удалось пообщаться журналисту NV, не держат обиду на коллег, которые еще не привлечены к работе на фронте.

«Поверьте мне, я общаюсь с коллегами, и большинство знают, что впоследствии надо будет идти на фронт. Но я не поддерживаю призывы отправить на фронт всех полицейских. Я работал в патрульной полиции. Пусть те, кто говорят, что всех надо загнать в окоп, поработает на линии в любую пятницу. Увидит, чем занимается гражданское население в тыловых городах, с какими задачами и с какими персонажами приходится иметь дело. Пока я на фронте, я хочу, чтобы кто-то защищал мою маму», — говорит пехотинец Велес.