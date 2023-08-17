Бригада Азов вернулась на фронт и приступила к выполнению боевых задач вблизи Кременной 17 августа, 12:52 Командир Азова Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся в Украину 8 июля (Фото:Пресс-служба Азова)

Бригада Национальной гвардии Азов возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества, недалеко от Кременной на Луганщине.

Об этом заявил представитель Нацгвардии Николай Уршалович на брифинге в четверг, 17 августа.



По его словам, бойцы Азова наносят врагу сокрушительные потери в живой силе и технике и удерживают занятые рубежи.

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Уршалович заявил, что 15 августа артиллеристы Азова уничтожили минометный расчет и инженерную машину российских оккупантов.

Бригада Азов принимала участие в обороне Мариуполя. 20 мая по приказу высшего руководства гарнизон Азовстали прекратил сопротивление.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана" после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.



8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что командиры Азова, в частности Денис Прокопенко, могут вернуться на фронт для участия в боевых действиях.

