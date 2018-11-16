Brexit. Почему британские министры выступают против соглашения о выходе из ЕС

Три министра британского правительства заявили об отставке из-за несогласия с проектом соглашения по Brexit. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Кто выразил несогласие с условиями соглашения

Первым о своем решении сообщил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он отметил, что считает режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии, очень серьезной угрозой для целостности Соединенного Королевства.

Ситуация проигрышная с обеих сторон, считает президент Европейского совета

О несогласии с проектом соглашения сообщил и государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара. Впоследствии к ним присоединилась министр по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей, назвав текст соглашения неудовлетворительным. По ее словам, документ предусматривает одностороннюю уплату минимум 39 млрд фунтов в казну ЕС и так называемое "заключение" Великобритании в Таможенном союзе. Это, по ее мнению, не соответствует обещаниям о "возвращении контроля над собственными финансами", которые сопровождали референдум о выходе страны из ЕС.

Проигрышная ситуация

Ситуация проигрышная с обеих сторон. Так соглашение о выходе Великобритании из ЕС прокомментировал президент Европейского совета Дональд Туск. Он подтвердил, что документ финализируют во время саммита ЕС 25 ноября.

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В Twitter он написал, что ему грустно из-за того, что Великобритания покидает ЕС. Но он сделает все, чтобы прощание было "наименее болезненным и для ЕС, и для Великобритании".

"Я не разделяю энтузиазма премьер-министра Терезы Мэй в Brexit. С самого начала у нас не было никакого сомнения, что Brexit - это проигрышная ситуация для обеих сторон. Наши переговоры - только о контроле над потерями", - сказал Туск.

Таможенный контроль и Северная Ирландия

После пятичасового закрытого заседания кабинета министров соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза утвердило британское правительство. Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй призвала парламент поддержать соглашение по Brexit.

По ее словам, проект соглашения, опубликованный накануне, не является "окончательным". Он предусматривает "ограниченный по времени период выполнения обязательств". По ее словам, соглашение отвечает национальным интересам Великобритании. В то же время премьер-миминистр не исключает, что документ содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию.

"Сложный выбор, особенно по вопросу таможенного контроля и пролегания границы в пределах Северной Ирландии", - сказала Мэй.

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Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье отметил 5 самых важных позиций из проекта соглашения. Это права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в Европейском Союзе, финансовое урегулирование, учет ситуации в различных секторах, менеджмент соглашения о Brexit и переходный период.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какая может быть его максимальная продолжительность. Формально он нужен для того, чтобы бизнес смог адаптироваться.