Бренд Diesel снял рекламу в киевской столовой

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кадр из видео

кадр из видео

Производитель одежды Diesel представил новый рекламный ролик, съемки которого проходили в столовой на Рыбальском полуострове в Киеве.

Съемки проходили на территории столовой завода Кузница на Рыбальском (бывший Ленинская кузница), передает Громадське.

Производством ролика занималась компания Radioaktive Film.

Ранее НВ сообщало, что экс-футболист Дэвид Бекхэм 9 января представил свою торговую марку House 99 под музыкальное сопровождение известной в мире украинской группы Даха Браха.

 

 

 

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