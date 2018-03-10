Бренд Diesel снял рекламу в киевской столовой

Производитель одежды Diesel представил новый рекламный ролик, съемки которого проходили в столовой на Рыбальском полуострове в Киеве.
Съемки проходили на территории столовой завода Кузница на Рыбальском (бывший Ленинская кузница), передает Громадське.
Производством ролика занималась компания Radioaktive Film.
Ранее НВ сообщало, что экс-футболист Дэвид Бекхэм 9 января представил свою торговую марку House 99 под музыкальное сопровождение известной в мире украинской группы Даха Браха.
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