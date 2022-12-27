Бронированная «скорая» для техники. Что важно знать о немецких ремонтно-эвакуационных машинах Bergepanzer 2 для ВСУ — инфографика НВ
Вместо башни с орудием машина оснащена краном с максимальной нагрузкой в 20 т (Фото:Bundesregierung)
В декабре Германия передала Украине дополнительную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЕМ) Bergepanzer 2. Всего Киев получил от Берлина уже 13 единиц этой техники.
В своей инфографике НВ рассказывает, для чего предназначена эта тяжелая техника и как она может помочь Украине.
Bergepanzer 2: для чего нужны эти машины
Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer производит немецкая компания Rheinmetall, на вооружении армии Германии они стоят с 1966 года. Эта техника входит в группу боевых машин поддержки.
Модель Bergepanzer-2 производят на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с орудием машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку и мощную лебедку с гидравлическими двигателями (общей мощностью 69 т).
Также машина комплектуется оборудованием для резки и сварки металла, что помогает ремонтировать технику в полевых условиях. Кроме того, Bergepanzer-2 имеет расчищающий и опорный ковш.
Машина защищена тяжелой броней: она имеет от 25 до 55 мм брони на бортах и 10 мм — на крыше башни. Корпус собран из сварной бронированной стали. Уровень защиты шасси такой же, как у немецких танков Leopard 1.
Вооружение Bergepanzer-2 предназначено в основном для обороны, техника оснащена пулеметом.
Среди основных задач таких машин:
- обеспечение мобильности бронетанковых войск,
- восстановление поврежденных в бою машин,
- оказание помощи в установке и демонтаже двигателей и башен,
- обеспечение поддержки в ремонтных мастерских.
С начала полномасштабного вторжения, согласно официальному списку, Германия передала Украине уже 13 таких бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Они помогают инженерным подразделениям Вооруженных сил Украины прямо на месте восстанавливать поврежденную в боях технику, в частности, устанавливать или демонтировать башни бронетехники, двигатели и т.д.
Основные технические характеристики БРЭМ Bergepanzer 2
- Длина: 7,68 м
- Ширина: 3,25 м
- Высота: 2,69 м
- Вес: 39,8 т
- Экипаж: 4 человека (водитель, командир, пулеметчик и радист).
- Мощность: 830 л.с.
- Скорость: 62 км/ч
- Дальность: 850 км
- Танковое шасси Leopard 1
- Два пулемета калибра 7,62