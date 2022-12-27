Бронированная «скорая» для техники. Что важно знать о немецких ремонтно-эвакуационных машинах Bergepanzer 2 для ВСУ — инфографика НВ 27 декабря, 14:43 Вместо башни с орудием машина оснащена краном с максимальной нагрузкой в 20 т (Фото:Bundesregierung)

В своей инфографике НВ рассказывает, для чего предназначена эта тяжелая техника и как она может помочь Украине.

Bergepanzer 2: для чего нужны эти машины

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer производит немецкая компания Rheinmetall, на вооружении армии Германии они стоят с 1966 года. Эта техника входит в группу боевых машин поддержки.

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Модель Bergepanzer-2 производят на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с орудием машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку и мощную лебедку с гидравлическими двигателями (общей мощностью 69 т).

Также машина комплектуется оборудованием для резки и сварки металла, что помогает ремонтировать технику в полевых условиях. Кроме того, Bergepanzer-2 имеет расчищающий и опорный ковш.

Машина защищена тяжелой броней: она имеет от 25 до 55 мм брони на бортах и 10 мм — на крыше башни. Корпус собран из сварной бронированной стали. Уровень защиты шасси такой же, как у немецких танков Leopard 1.

Вооружение Bergepanzer-2 предназначено в основном для обороны, техника оснащена пулеметом.

Среди основных задач таких машин:

обеспечение мобильности бронетанковых войск,

восстановление поврежденных в бою машин,

оказание помощи в установке и демонтаже двигателей и башен,

обеспечение поддержки в ремонтных мастерских.



Инфографика: НВ

С начала полномасштабного вторжения, согласно официальному списку, Германия передала Украине уже 13 таких бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Они помогают инженерным подразделениям Вооруженных сил Украины прямо на месте восстанавливать поврежденную в боях технику, в частности, устанавливать или демонтировать башни бронетехники, двигатели и т.д.



Основные технические характеристики БРЭМ Bergepanzer 2

Длина: 7,68 м

Ширина: 3,25 м

Высота: 2,69 м

Вес: 39,8 т

Экипаж: 4 человека ( водитель, командир, пулеметчик и радист).

водитель, командир, пулеметчик и радист). Мощность: 830 л.с.

Скорость: 62 км/ч

Дальность: 850 км

Танковое шасси Leopard 1

Два пулемета калибра 7,62