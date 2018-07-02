Bravo Airways vs Oasis. Пока авиакомпания и туроператор обвиняют друг друга, сотни украинских туристов сутками ждут вылета

В Украине разгорелся новый скандал в связи с длительными задержками нескольких рейсов с украинскими туристами. Пока авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis обвиняют друг друга в сложившейся ситуации и консультируются с несколькими министерствами по поводу выхода из нее, сотни украинцев ожидают вылета домой или в отпуск иногда по нескольку суток.

НВ рассказывает все подробности о скандале и его возможных последствиях.

Аэропорт в Тунисе: более 800 застрявших туристов и пять "гуманитарных" рейсов

29 июня стало известно, что в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Часть из них оставалась в аэропорту без информации о запланированном вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен был решить ситуацию течение нескольких часов.

Как сообщила ТСН, авиакомпания Bravo Airways заявила, что туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед ней за девять рейсов. В авиакомпании также сообщили об отмене восьми рейсов в Тунис из аэропортов Киева, Львова и Харькова из-за отсутствия их оплаты компанией Oasis.

А туроператор заявил, что у Bravo Airways задолженность перед аэропортами Туниса и нет денег для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики, и, вероятно, поэтому она отказалась выполнять рейсы 27 июня. Туроператор утверждал, что от действий авиакомпании пострадали 18 тысяч туристов.

29 июня ТСН опубликовала также видео с застрявшими в аэропорту Монастира туристами.

В этот же день, 29 июня, глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что туристы смогут вернуться в Украину в течение суток.

Однако вечером 29 июня заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что решены организационно-разрешительные вопросы о вылете из Туниса самолета, который должен доставить в Украину лишь часть туристов из Монастира.

Вирішено організаційно-дозвільні питання щодо вильоту літака з Тунісу до України, яким повернеться частина українських туристів. Посольство сприяє в комунікації відповідальних сторін задля врегулювання ситуації, що склалася з українськими туристами. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 июня 2018 г.

На сайте авиакомпании Bravo Airways сообщили, что задолженность Oasis по состоянию на 27 июня составила 25 млн грн. В сообщении говорится, что от действий туроператора пострадало 850 туристов.

Отмечается также, что после консультаций с Мининфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики принято решение о выполнении 2 июля за счет авиакомпании трех "гуманитарных" рейсов в Киев и двух во Львов, чтобы доставить украинцев домой. 30 июня в комментарии на своей странице в Facebook глава Мининфраструктуры Владимир Омелян написал, что затраты на эти рейсы должен будет возместить туроператор.

В комментарии телеканалу 112 Украина 30 июня Омелян заявил, что авиакомпания Bravo Airways уже вывезла за собственный счет из Туниса 650 туристов. В ночь на 30 июня еще один дополнительный рейс забрал 120 украинцев. По данным Мининфраструктуры, в Тунисе оставалось еще около 800 украинцев. Их 2 июля и должны были забрать пять чартерных рейсов Bravo Airways. До этого момента туроператор Oasis обязался разместить украинцев в отелях Туниса.

Омелян рассказывает о вывозе туристов из Туниса начиная с 48 секунды

2 июля замдиректора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич сообщил на своей странице в Twitter, что в 12:30 из Туниса вылетел первый из пяти "гуманитарных" рейсов Bravo Airways. Согласно его сообщению, эти пять рейсов должны вернуть домой украинских туристов в течение 2-3 июля.

О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.

Посол Украины в Тунисе Николай Нагорный сообщил Радио НВ, что из-за задолженности туроператоров перед Bravo Airways по состоянию на утро 2 июля около 860 украинцев оставались в Тунисе. При этом возникли проблемы с размещением туристов в отелях на период непредвиденной задержки, так как из-за выходных в Украине и в Тунисе нельзя было осуществить банковскую оплату. Согласно сообщению посольства Украины в Тунисе, туроператор Oasis заверил, что туристам, которые продолжили проживание в отелях за собственный счет, компенсируют эти затраты, если они обратятся к туроператору и предъявят счет из отеля.

"Туристическая компания также готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставленных/не предоставленных услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - говорится также в сообщении посольства.

Туроператор Oasis заявил Радио НВ, что, согласно законодательству и договору с Bravo Airways, авиакомпания обязана осуществить перевозку туристов в пункт назначения и обратно. Представитель туроператора Олег Чабаненко отрицает наличие задолженности в размере 25 млн грн перед Bravo Airways. Он заявил Радио НВ, что долги есть с обеих сторон. По словам Чабаненко, про отмену рейсов для их клиентов Bravo Airways сообщила 27 июня - в тот же день, когда прекратила полеты. Поэтому сразу же найти другого перевозчика было невозможно.

"Ссылка ООО Авиакомпания Браво на то, что причиной их отказа стала задолженность, во-первых, не соответствуют действительности, а во-вторых, не является тем основанием, которое позволяет перевозчику отказаться от выполнения, по крайней мере, обратных рейсов", - заявили в Oasis.

Аэропорт в Грузии: 19 детей и два человека с травмами

1 июля СМИ сообщили о 48 жителях Николаева, которые застряли в аэропорту города Батуми в Грузии. На тот момент николаевцы прождали свой рейс более суток. Этот рейс также должна была осуществлять авиакомпания Bravo Airways.

Ситуация осложнялась тем, что среди застрявших в аэропорту туристов было 19 детей и два человека с травмами.

Девушка с травмой ноги записала видеообращение, в котором рассказала, что нуждается во второй операции из-за того, что у нее начался некроз тканей.

Вечером 1 июля заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, ссылаясь на авиакомпанию Bravo Airways, что рейс из Батуми, который был запланирован на 30 июня, будет выполнен "в вечернее время" 1 июля.

Авіакомпанія «Браво» повідомила, що виліт літака з Батумі до Києва, який мав би здійснити рейс 30.06., планується на вечірній час 1 липня. pic.twitter.com/yhiXGDyllT — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 1 июля 2018 г.

2 июля глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко сообщил на своей странице в Facebook, что дети из Батуми уже вернулись в Украину.

Аэропорт в Албании: более сотни застрявших туристов

1 июля ТСН сообщила о том, что в аэропорту Тираны в Албании более сотни украинских туристов зарегистрировались на рейс и сдали багаж, после чего прождали вылета 12 часов.

Через несколько часов ожидания информация о рейсе из Тираны, которого ждали украинцы, исчезла с табло. Этот рейс должна была выполнять авиакомпания Bravo Airways, но ее представители к туристам так и не вышли.

Тысячи туристов, застрявших в аэропорту Киев в Жулянах

1 июля 2018 года стало известно о нескольких тысячах украинских туристах, которые не смогли вовремя вылететь в отпуск из аэропорта Киев в Жулянах в Тунис, Египет, Грузию и другие страны из-за задержки семи рейсов по состоянию на 12:00 1 июля. Некоторые из туристов прождали в аэропорту около суток.

"Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что у компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - рассказала корреспондент телеканала 112 Украина.

По данным интернет-сообщества dtp.kiev.ua, эти рейсы тоже должна была выполнить авиакомпания Bravo Airways.

Номера задержанных рейсов с фото dtp.kiev.ua совпадают с номерами рейсов, расписание которых Bravo Airways опубликовала 30 июня на свей странице в Facebook.

В сюжете ТСН говорится, что после почти суток ожидания, один из самолетов все-таки взлетел, но через час снова приземлился в Киеве.

Кроме того, в сюжете упоминается авиакомпания YanAir, на поломку самолета которой ссылается неназванный туроператор как на причину значительной задержки рейсов.

2 июля телеканал 112 Украина со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что большинство самолетов задержанных рейсов уже вылетели но не из аэропорта Киев, а из Борисполя. Однако два рейса - в Анталию и Далман - до сих пор задерживаются.

Руководитель пресс-службы отдела маркетинга и рекламы аэропорта Киев Галина Богданенко сообщила Радио НВ, что из-за сбоев с перелетами Bravo Airways начались задержки с вылетами других чартеров. В целом, в этом аэропорту 1 июля было задержано 16 рейсов. Однако сейчас ситуация с задержками рейсов нормализируется. Самолеты Bravo Airways начали вылетать из аэропорта, но с задержкой от двух до четырех часов.

Задержка самолета авиакомпании YanAir в Тель-Авиве

1 июля Факты со ссылкой на одну из пассажирок по имени Анна сообщили о задержке на шесть часов самолета авиакомпании YanAir Airlines в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. По словам пассажирки, рейс дважды переносили, не объясняя причин, и должны задержать еще на шесть часов.

По слова еще одной пассажирки, авиаперевозчик банит в Facebook людей, которые требуют объяснений и компенсаций.

Задержка рейса YanAir из Пальма-де-Майорка

2 июля Укринформ сообщил о том, что еще 160 украинских туристов не могут вылететь в Украину с отдыха в Пальма-де-Майорка. Один из туристов Вячеслав Сирий рассказал, что тур организовал оператор Join UP!, а выполнять рейс должна была авиакомпания YanAir.

Сначала рейс был назначен на 17:40 1 июля. Затем туристам сообщили о перенесении рейса и организовали трансфер. А позже сообщили, что рейс снова переносится. В итоге 160 туристов, среди которых есть дети, с 5 утра находятся в аэропорту, не имея точной информации о том, когда будет вылет в Украину.

"Еды и воды нам никто не дает", - подчеркнул Сирий.

В Join UP! объяснили, что задержка вылета связана с неисправностью самолета YanAir, который должен был 2 июля отвезти украинцев на отдых в Пальма-де-Майорка и забрать обратно туристов, которые сейчас находятся в аэропорту. Представитель пресс-службы туроператора Екатерина Резниченко сообщила, что на данный момент компания ищет отель, где туристы должны провести ночь, но отель найти сложно, так как сейчас разгар сезона. По словам Резниченко, утром 3 июля YanAir должна все-таки осуществить рейс из Пальма-де-Майорка, но точное его время пока неизвестно.

В комментарии Радио НВ Екатерина Резниченко сообщила, что из-за неисправностей и задержек вылетов авиакомпаний Bravo Airways и YanAir туроператор Join UP! решил сократить полеты в Испанию.

Что ждет виновников туристического коллапса

30 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала 112 Украина, что инцидент с украинскими туристами, которые несколько суток ждали вылета из аэропорта Туниса, - это "возмутительный случай".

"В связи с этим я буду рекомендовать Министерству экономического развития и торговли лишить этого туроператора (Oasis - ред.) лицензии, и, безусловно, у нас будет обращение в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы завели производство, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством - когда деньги получены, услуги не предоставлены", - заявил Омелян.

Министр также сообщил, что ситуация с хроническими опозданиями со стороны чартерных авиакомпаний и невыполнения собственных обязательств со стороны туроператоров будут рассматриваться 3 июля в 10:00 Министерством инфраструктуры совместно с Министерством экономического развития и торговли и Министерством иностранных дел. Омелян отметил, что целью этого совещания будет отработка совместного алгоритма действий, чтобы украинские граждане, покупающие отдых за границей, чувствовали себя защищенными, а в случае переносов рейсов или изменений условий проживания туроператоры выплачивали компенсацию.

В сообщении на своей странице в Facebook от 29 июня Омелян пишет, что в этом совещании должны также принять участие туроператоры и авиакомпании.

"Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов", - пообещал министр.

О том, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность, заявил на своей странице в Facebook и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Нам надо не просто санировать последствия подобных безобразий, а наконец обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять", - написал министр.

Юрист Ярослав Яценко рассказал в эфире ТСН, что застрявшие в аэропортах туристы могут подать в суд, чтобы туристическая компания возместила им дополнительные затраты. Кроме того, по его словам, пострадавшие от действий туроператора могут писать на него жалобы.

НВ