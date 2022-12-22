Смелые создают будущее: COSMOLOT презентует платформу Brave Inventors

22 декабря, 15:40
Новости компаний
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COSMOLOT

COSMOLOT

Компания COSMOLOT запускает платформу современных изобретений и изделий военного времени Brave inventors. Онлайн-экспо нацелено на объединение заинтересованных сторон в достижении победы и усилении фронта новейшими разработками. Целью платформы является стать единственной организованной точкой сбора для изделий и изобретений военного времени, а также тех, кто заинтересован в их приобретении или финансировании.

Платформа Brave Inventors объединяет опытных производителей оружия и начинающих разработчиков, инвесторов и волонтеров, военных экспертов и государственных служащих. Экспериментальные разработки получают шанс найти финансирование для дальнейшего запуска и масштабирования, а готовые решения найдут своих заказчиков. Платформа стимулирует к развитию оборонного потенциала страны и поддержке локальных военных инициатив. Но главное — дает возможность создавать необходимое вооружение и военное оборудование для победы Украины.

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COSMOLOT анонсирует запуск первого этапа проекта — лендинг с готовыми и стратегически важными для фронта изделиями, требующими донаты. Платформа нацелена на расширение и в дальнейшем будет адаптирована не только под производителей, но и изобретателей, у которых появится возможность размещать свои проекты и находить инвесторов. К проекту уже приобщались разработчики, находящихся в поисках финансирования:

  • Первый украинский многоразовый ударный дрон Punisher, главным преимуществом которого является невысокая стоимость выполнения высокоточной миссии в мире;

  • Многофункциональный комплекс SPEXTR — для дистанционного минирования и разведывательной деятельности;

  • Комплексы для разведки и ударные комплексы БПЛА.

Если вы так же стремитесь предоставить изобретателям голос и пространство для реализации их решений, стимулировать изобретательскую деятельность, привлечь внимание к украинским разработкам и построить эффективную систему связей изобретателей с международными и национальными инвесторами, присоединяйтесь к проекту: braveinventors.com

Смелые создают будущее!

Теги:   БПЛА Cosmolot SPEXTR

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