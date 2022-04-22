На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, там могут быть похоронены до 1000 гражданских — горсовет 22 апреля, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Вероятная братская могила в селе Виноградное возле Мариуполя, 20 апреля 2022 года (Фото:Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics)

Горсовет Мариуполя получил данные о еще одном вероятном массовом захоронении погибших жителей города возле кладбища в селе Виноградное на окраине города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

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По информации горсовета, российские оккупанты могли похоронить погибших мариупольцев в братской могиле, чтобы скрыть следы своих военных преступлений.



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«Это опять подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор/захоронение/кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города», — написал советник мэра.

Позже в горсовете со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs Inc. от 20 апреля заявили, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров, там могут быть похоронены по меньшей мере 1000 убитых российскими оккупантами мариупольцев. Мэр города Вадим Бойченко подчеркнул, что таких захоронений будут находить все больше и больше, а их территория будет расширяться.



"…Счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть. Ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Оккупантам нет дела до мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город нужно в конце концов эвакуировать. Немедленно", — заявил он.

По данным программы Схемы, траншеи на территории кладбища во временно захваченном селе появились в конце марта — на снимках за 17 марта их еще не было, а на фото Maxar за 29 марта уже заметны траншеи размером примерно 38 на 4 метра.

21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты могли похоронить в поселке Мангуш от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по заводу Азовсталь удары сверхтяжелыми авиабомбами. Украинские защитники говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.



Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.



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