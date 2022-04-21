Вероятно, для убитых мирных мариупольцев. Компания Maxar показала спутниковые снимки могил в Мангуше 21 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Могилы в Мангуше, 3 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки от 3 апреля новых могил в Мангуше, куда оккупанты предположительно свозят тела убитых мирных жителей Мариуполя.

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«Согласно недавним сообщениям СМИ, российские солдаты вывозят тела убитых в Мариуполе людей в это место», — цитирует СNN анализ Maxar.

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Отмечается, новые могилы появились в период с 23 по 26 марта 2022 года и продолжали появляться в течение последних нескольких недель.

Могилы расположены в четыре ряда. Их, по данным Maxar, 3 апреля было более 200.

Мангуш, 23 марта 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Мангуш, 3 апреля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что местные обнаружили под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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