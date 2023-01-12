На подлете к Одесской области уничтожен вражеский беспилотник

12 января, 09:10
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Одесская область (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

Одесская область (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram в четверг, 12 января.

«Силы ПВО уничтожили очередной вражеский БПЛА. Помним, благодаря кому сегодня существует наш мир и мы. Спасибо ВСУ!», — говорится в сообщении.

Воздушное командование Юг сообщило в Facebook, что беспилотник ликвидирован над Черным морем на подлете к Одесской области.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 990 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=7sRWH0ppRUI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Беспилотник Война России против Украины

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