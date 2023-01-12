На подлете к Одесской области уничтожен вражеский беспилотник
Одесская область (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)
Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram в четверг, 12 января.
«Силы ПВО уничтожили очередной вражеский БПЛА. Помним, благодаря кому сегодня существует наш мир и мы. Спасибо ВСУ!», — говорится в сообщении.
Воздушное командование Юг сообщило в Facebook, что беспилотник ликвидирован над Черным морем на подлете к Одесской области.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 990 своих военных, за минувшие сутки — 430.
Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.