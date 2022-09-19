Россияне готовят провокации в Херсоне — Братчук 19 сентября, 05:10 Улицы оккупированного Херсона (Фото:Irina61032137/Twitter)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что россияне готовят провокации в оккупированном Херсоне.



Оккупанты хотят обвинить в последствиях своих действий ВСУ.

«Оккупанты циничные, подлые, для кровавой картинки в зомбоящике готовы на жертвы среди мирного населения», — заявил Братчук.

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Он отметил, что оккупанты могут рассматривать местом проведения провокация учреждения «так называемого образования».

«Среди объектов, где возможны указанные выше действия россиян, прежде всего рассматриваются учреждения так называемого образования», — сообщил Братчук.

Вечером в субботу, 17 сентября, в центре Херсона прозвучали взрывы и автоматные очереди. Российские пропагандисты заявляли, что в Херсоне якобы проводится «контртеррористическая операция».

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предположил, что перестрелка возникла между российскими оккупантами.

18 сентября стало известно, что Вооруженные Силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери.

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