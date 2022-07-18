Россия перебросила значительное число кораблей из Севастополя в Новороссийск 18 июля, 02:46 Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что РФ перебросила значительное число своих кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.



«По информации ВМС ВСУ, враг передислоцировал значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью», — заявил Братчук.

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Он отметил, что российские оккупанты могли провести подобные маневры, чтобы контролировать вывоз украденной продукции на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему остатки Черноморского флота РФ не рискуют подходить к украинскому берегу.

По его словам, причиной этого стал страх российского командования перед противокорабельными ракетами, способными уничтожать слишком близко приблизившиеся суда захватчиков.

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