Россия перебросила значительное число кораблей из Севастополя в Новороссийск
Мина в Черном море (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)
Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что РФ перебросила значительное число своих кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.
«По информации ВМС ВСУ, враг передислоцировал значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью», — заявил Братчук.
Он отметил, что российские оккупанты могли провести подобные маневры, чтобы контролировать вывоз украденной продукции на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему остатки Черноморского флота РФ не рискуют подходить к украинскому берегу.
По его словам, причиной этого стал страх российского командования перед противокорабельными ракетами, способными уничтожать слишком близко приблизившиеся суда захватчиков.
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