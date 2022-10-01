Над Одесской областью сбили вражеский беспилотник

1 октября, 00:02
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ПВО Украины сбили Орлан-10 армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)

ПВО Украины сбили Орлан-10 армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ПВО Украины сбили над Одесской областью российский беспилотник Орлан-10.

В Оперативном командовании Юг отметили, что вблизи Одессы был сбит БПЛА Орлан-10.

«Сегодня, около 20:00, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно Орлан-10», — сообщили в командовании.

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Российская армия вечером 29 сентября атаковала южные области семью дронами-камикадзе.

Пять дронов были направлены в Николаевскую область, два — в Одесскую область. ПВО Украины смогла сбить пять дронов из семи. В то же время, два дрона ударили по Николаеву и области.

https://www.youtube.com/watch?v=-1Yhtxq0NuQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Беспилотник Беспилотники Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины Орлан-10

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