Над Одесской областью силы ПВО сбили российскую ракету
Россияне запустили ракету из Черного моря (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Cпикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что силы ПВО Украины сбили над областью российскую ракету Калибр.
«Одещина. Вражеская крылатая ракета типа Калибр со стороны Черного моря уничтожена силами ПВО», — заявил Братчук.
Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.
Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу, попав по промышленному предприятию.
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