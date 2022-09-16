Над Одесской областью силы ПВО сбили российскую ракету

16 сентября, 00:31
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Россияне запустили ракету из Черного моря (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россияне запустили ракету из Черного моря (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Cпикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что силы ПВО Украины сбили над областью российскую ракету Калибр.

«Одещина. Вражеская крылатая ракета типа Калибр со стороны Черного моря уничтожена силами ПВО», — заявил Братчук.

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Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Видео дня

Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу, попав по промышленному предприятию.

https://www.youtube.com/watch?v=8nB91qDqg9w
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область ПВО Война в Украине Война России против Украины Калибр ПВО Украины

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