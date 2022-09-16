Над Одесской областью силы ПВО сбили российскую ракету 16 сентября, 00:31 Россияне запустили ракету из Черного моря (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Cпикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что силы ПВО Украины сбили над областью российскую ракету Калибр.



«Одещина. Вражеская крылатая ракета типа Калибр со стороны Черного моря уничтожена силами ПВО», — заявил Братчук.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

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Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу, попав по промышленному предприятию.



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