Среди них — подводный ракетоноситель. Россия держит в Черном море 13 кораблей 7 декабря, 10:55 РФ держит в Черном море 13 кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на среду, 7 декабря страна-агрессор Россия держит в Черном море 13 кораблей.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«В Черном море 13 вражеских кораблей. Среди них — один подводный ракетоноситель», — написал он.

По его словам, возможен общий залп — четыре Калибра.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что запас ракет в РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут на полный ноль.