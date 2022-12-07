Среди них — подводный ракетоноситель. Россия держит в Черном море 13 кораблей

7 декабря, 10:55
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РФ держит в Черном море 13 кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

РФ держит в Черном море 13 кораблей (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на среду, 7 декабря страна-агрессор Россия держит в Черном море 13 кораблей.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«В Черном море 13 вражеских кораблей. Среди них — один подводный ракетоноситель», — написал он.

По его словам, возможен общий залп — четыре Калибра.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что запас ракет в РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут на полный ноль.

https://www.youtube.com/watch?v=41iSX0aKiTA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черное море Ракеты Война России против Украины

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