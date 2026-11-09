Старший брат советника президента Украины Михаила Подоляка Владимир, вероятно, воевал в составе российской армии против Украины. Он погиб во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области в мае 2024 года.

Новые подробности его смерти удалось установить благодаря утечке данных Росстата. Об этом 9 ноября сообщил проект Killed in Ukraine.

О гибели Владимира Подоляка стало известно еще в 2024 году. Тогда OSINT-аналитики обнаружили его могилу, однако обстоятельства смерти оставались неизвестными. На кресте была указана дата — 19 мая 2024 года.

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Согласно данным утечки информации из Росстата, Владимир Подоляк умер от внутричерепной травмы, полученной во время боевых действий в оккупированной Кирилловке.

Подробности гибели Владимира Подоляка / Фото: скриншот из утечки данных Росстата, опубликованной на сайте хакерской группировки Silent Crow

На фотографии у могилы он запечатлен в форме полковника российской армии. На груди видны знак За службу в военной разведке, два ордена Мужества и другие награды. Рядом с могилой также нашли венок с надписью От коллектива ЦПС.

В Killed in Ukraine предположили, что речь идет о Центре подготовки специалистов Главного разведывательного управления России.

В апреле 2024 года Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в России. При этом он подчеркнул, что не общается с родственником и не несет ответственности за его решения.

По словам советника президента, брат переехал в Россию еще во времена СССР.

Также Подоляк опроверг информацию о том, что его родственники работали в российских спецслужбах.