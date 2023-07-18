В Минобороны рассказали, как БМП Bradley уничтожила в одном бою два российских танка T-72 18 июля, 09:07 Слева наводчик Примара, по центру — командир БМП сидят на Bradley, которая уничтожила российские танки (Фото:Анна Маляр/Telegram)

Украинские бойцы с помощью американской боевой машины пехоты M2 Bradley смогли в одном бою уничтожить сразу два российских танка T-72.

Замминистра обороны Анна Маляр во вторник, 18 июля, рассказала, как бойцы 47-й ОМБр — наводчик с позывным Примара, командир БМП Кач и водитель-механик Бублик — работали на Запорожском направлении.

Видео дня

«Военные уже знают, что западная техника — магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов», — говорит она.

По словам замминистра, на этот раз БМП сначала с двух сторон обходила российская пехота. Когда же оккупантов уничтожили автоматической пушкой, те объявили «настоящую охоту» на украинский Bradley и срочно ввели в бой пару Т-72.

«Оба российских танка были сразу сожжены. Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW, которой умело воспользовался экипаж», — добавила Маляр.

Инфографика: NV

15 июня она рассказала об успешной эвакуации украинских военных с американской БМП. Тогда после повреждения ее направили на ремонт.

До этого телеканал CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери техники Киев не комментирует. 7 июля США объявили о новом пакете помощи, в который войдут в том числе и новые Bradley.