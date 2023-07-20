Украинские бойцы рассказали, как ремонтируют БМП Bradley. В Польшу отправили меньше десятка — WP 20 июля, 15:14 Бойцы 47-й ОМБр Магура и БМП Bradley в Запорожской области (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В ходе наступления Сил обороны российские оккупанты уничтожили около десятка американских боевых машин пехоты Bradley, а поврежденные — украинские бойцы чинят самостоятельно или направляют на ремонт в Польшу. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителя Пентагона и военных.



Чиновник, который говорил с изданием на условиях анонимности, заявил, что в целом США выделили для Украины 190 таких БМП — подразделениям на фронт передали уже больше половины.

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Мониторинговая группа Oryx подтвердила повреждение нескольких десятков Bradley. По данным издания, многие из них бойцы уже отремонтировали и они вернулись на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не скрывает, сколько западной техники уничтожили или повредили и предоставляет все цифры партнерам.

«С каждым новым пакетом помощи мы получаем запчасти. Пока мы можем ремонтировать их самостоятельно, и даже если есть какие-то повреждения, наши экипажи их устраняют», — рассказал он WP.



Большинство машин были повреждены в результате взрывов мин. Ремонт некоторых Bradley занимает несколько часов, на другие — уходят дни. Еще одна часть БМП имеет пометку «донорские», то есть бойцы могут снять пригодные запчасти и использовать их для других, а затем заполнить машину-«донора» сломанными деталями перед тем, как отправить ее на более масштабный ремонт в Польшу.

Чиновник американского Минобороны заявил WP, что в Польшу отправили менее десятка Bradley. В некоторых случаях, чтобы не ждать, на замену машинам, которые уже «отработали», США присылали новые БМП, говорит он.

Украинские военные рассказали журналистам, что самое большое преимущество Bradley — защита экипажа изнутри. По словам бойца 47-й отдельной механизированной бригады с позывным Маз, «чем меньше машин придется отправлять в Польшу на капитальный ремонт, тем больше жизней будет спасено».

Ранее CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери техники Киев не комментирует. 7 июля США объявили о новом пакете помощи, в который войдут в том числе и новые Bradley.

