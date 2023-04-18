Пентагон подтвердил, что часть американских Bradley прибыла в Украину

18 апреля, 22:38
Поделиться:
БМП Bradley (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

БМП Bradley (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

Часть американских боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину.

Об этом сообщил спикер Пентагона Чарли Дитц в комментарии The Drive во вторник, 18 апреля.

«Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыл», — сказал он.

Дитц отказался уточнить, когда они прибыли и в каком количестве, добавив, что эти вопросы следует перенаправить в Министерство обороны Украины.

Видео дня

Инфографика: НВ

Накануне Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter фотографии перекрашенных Bradley.

Читайте также:

Парк бронетехники защитников Украины (Фото:Алексей Резников/Facebook) Украина получила десятки танков и БМП, скоро прибудут больше 100 Bradley и другая техника — Bild

Первый украинский батальон завершил свое обучение на этих БМП в Германии еще в феврале.

Напомним, 50 M2 Bradley вошли в пакет военной помощи США на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января 2023-го.

Кроме того, позже стало известно о дополнительных поставках Украине еще 59 единиц.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пентагон БМП M2 Bradley

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X