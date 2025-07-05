Брачный договор: как правильно заключить, в каких случаях можно изменить и когда признают недействительным

Брачный договор — важный инструмент для четкого регулирования имущественных отношений между супругами. Он позволяет заранее определить права и обязанности сторон, избежать конфликтов в случае расторжения брака и урегулировать порядок пользования общим или личным имуществом.

Как заключить брачный договор, в каких случаях его можно изменить и когда его могут признать недействительным — объяснили в Министерстве юстиции.

Что можно урегулировать брачным договором

В брачном договоре определяются имущественные права и обязанности супругов, в том числе как родителей. Он заключается в письменной форме в трех оригинальных экземплярах и обязательно нотариально заверяется. Несоблюдение этого требования делает договор ничтожным.

Брачный договор может определять:

▪ правовой режим имущества супругов, в том числе имущества, переданного на нужды семьи или подаренного в связи с браком;

▪ порядок раздела имущества (в частности, в случае расторжения брака);

▪ порядок пользования жильем;

▪ условия содержания одного из супругов;

▪ использование имущества для обеспечения потребностей детей.

Договор не может регулировать личные (неимущественные) отношения между супругами или между ними и детьми, не может уменьшать объем прав ребенка или ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение.

Когда заключается брачный договор

Брачный договор могут заключить:

▪ помолвленная пара, которая подала заявление о регистрации брака в органы ГРАГС — в таком случае он вступает в силу с момента регистрации брака;

▪ супруги — в этом случае договор действует со дня его нотариального удостоверения.

В договоре может быть указан срок его действия или срок действия отдельных положений. Если срок не предусмотрен, договор действует до момента отказа сторон или его расторжения.

Изменение или расторжение договора

Односторонне изменить или отказаться от брачного договора нельзя. Изменение условий возможно по согласию обеих сторон (с нотариальным удостоверением) или по решению суда — если этого требуют интересы одной из сторон, детей или нетрудоспособных членов семьи.

Расторгнуть договор можно:

▪ по общему согласию супругов;

▪ по решению суда, если его исполнение стало невозможным.

Когда договор признают недействительным

Суд может признать брачный договор недействительным, если:

▪ нарушено требование нотариального удостоверения;

▪ одна из сторон не имела надлежащей дееспособности;

▪ договор уменьшает права ребенка;

▪ создает чрезвычайно невыгодное положение для одного из супругов;

▪ заключили под влиянием обмана или насилия;

▪ содержит положения, которые противоречат законодательству или морали.

Особенности договора с иностранцем

Если один из супругов — иностранный гражданин, стороны должны определить, право какого государства будет применяться к договору (согласно Закону Украины О международном частном праве).

Это может быть предусмотрено отдельным соглашением или включено в сам договор.