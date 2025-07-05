Брачный договор: как правильно заключить, в каких случаях можно изменить и когда признают недействительным

5 июля, 09:50
Поделиться:
Порядок заключения и расторжения брачного договора: что стоит знать (Фото: law.chnu.edu.ua)

Порядок заключения и расторжения брачного договора: что стоит знать (Фото: law.chnu.edu.ua)

Брачный договор — важный инструмент для четкого регулирования имущественных отношений между супругами. Он позволяет заранее определить права и обязанности сторон, избежать конфликтов в случае расторжения брака и урегулировать порядок пользования общим или личным имуществом.

Читайте также:
Совместное имущество: как установить порядок использования с помощью договора и что там указывают

Как заключить брачный договор, в каких случаях его можно изменить и когда его могут признать недействительным — объяснили в Министерстве юстиции.

Что можно урегулировать брачным договором

Реклама

В брачном договоре определяются имущественные права и обязанности супругов, в том числе как родителей. Он заключается в письменной форме в трех оригинальных экземплярах и обязательно нотариально заверяется. Несоблюдение этого требования делает договор ничтожным.

Брачный договор может определять:

▪ правовой режим имущества супругов, в том числе имущества, переданного на нужды семьи или подаренного в связи с браком;

▪ порядок раздела имущества (в частности, в случае расторжения брака);

▪ порядок пользования жильем;

▪ условия содержания одного из супругов;

▪ использование имущества для обеспечения потребностей детей.

Договор не может регулировать личные (неимущественные) отношения между супругами или между ними и детьми, не может уменьшать объем прав ребенка или ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение.

Читайте также:
Имущество 2025. Нужно ли заключать договор о совместном проживании мужчины и женщины — разъяснение Минюста

Когда заключается брачный договор

Брачный договор могут заключить:

▪ помолвленная пара, которая подала заявление о регистрации брака в органы ГРАГС — в таком случае он вступает в силу с момента регистрации брака;

▪ супруги — в этом случае договор действует со дня его нотариального удостоверения.

В договоре может быть указан срок его действия или срок действия отдельных положений. Если срок не предусмотрен, договор действует до момента отказа сторон или его расторжения.

Читайте также:
Недвижимость 2025. Как разделить имущество в общей совместной собственности — объяснение Минюста

Изменение или расторжение договора

Односторонне изменить или отказаться от брачного договора нельзя. Изменение условий возможно по согласию обеих сторон (с нотариальным удостоверением) или по решению суда — если этого требуют интересы одной из сторон, детей или нетрудоспособных членов семьи.

Расторгнуть договор можно:

▪ по общему согласию супругов;

▪ по решению суда, если его исполнение стало невозможным.

Читайте также:
Завещание 2025. Что нужно знать и как его правильно оформить

Когда договор признают недействительным

Суд может признать брачный договор недействительным, если:

▪ нарушено требование нотариального удостоверения;

▪ одна из сторон не имела надлежащей дееспособности;

▪ договор уменьшает права ребенка;

▪ создает чрезвычайно невыгодное положение для одного из супругов;

▪ заключили под влиянием обмана или насилия;

▪ содержит положения, которые противоречат законодательству или морали.

Особенности договора с иностранцем

Если один из супругов — иностранный гражданин, стороны должны определить, право какого государства будет применяться к договору (согласно Закону Украины О международном частном праве).

Это может быть предусмотрено отдельным соглашением или включено в сам договор.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Брак Договор Пара Бывшие супруги Имущество Недвижимость Собственность Нотариус Дети Суд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X