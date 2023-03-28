Военные показали обломки сбитого в Черниговской области Шахеда — видео

28 марта, 11:34
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Обломки сбитого в Черниговской области дрона-камикадзе (Фото:Скриншот видео ОК Север/Telegram)

Обломки сбитого в Черниговской области дрона-камикадзе (Фото:Скриншот видео ОК Север/Telegram)

В ночь на вторник, 28 марта, украинские военные сбили один из российских дронов-камикадзе Шахед в Черниговской области.

Соответствующее видео опубликовали в Оперативном командовании Север в Telegram.

На видео видно обломки беспилотника в лесополосе.

В ночь на 28 марта Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. В столице были слышны взрывы, в Святошинском районе произошел пожар из-за упавших обломков одного из дронов, однако все Шахеды над Киевом сбили.

Видео дня

Один из дронов попал в частное предприятие в Днепре, там произошел сильный пожар.

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Всего оккупанты выпустили по Украине 15 беспилотников, силы ПВО сбили 14 из них и еще один разведывательный БпЛА Гранат-4.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Война России против Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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