Украинские разведчики получили беспилотный комплекс PD-2 с радиусом полета до 180 км

26 мая, 11:00
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Дальность управляемого польта PD-2 — до 180 километров (Фото:Скриншот видео ГУР/YouTube)

Дальность управляемого польта PD-2 — до 180 километров (Фото:Скриншот видео ГУР/YouTube)

Благотворительный фонд Повернись живим передал бойцам украинского Главного управления разведки беспилотный авиационный комплекс PD-2.

Об этом ГУР сообщило в пятницу, 26 мая.

В состав комплекса входят:

  • два разведывательных беспилотника;
  • наземная станция управления;
  • мобильный пункт управления, оборудованный на базе нового полноприводного шасси;
  • комплектующие и запасные части.

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Радиус управляемого полета PD-2 — до 180 км. Он может находиться в воздухе до 12 часов и отслеживать перемещение движущихся целей, собирая данные для HIMARS и других дальнобойных систем.

Также каждый беспилотник имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным — для тепловизионного. Это позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 километров, а обзорную — еще дальше.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzCjaEPa9tA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Разведка Беспилотник БПЛА Вернись живым ГУР

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