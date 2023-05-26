Украинские разведчики получили беспилотный комплекс PD-2 с радиусом полета до 180 км 26 мая, 11:00 Дальность управляемого польта PD-2 — до 180 километров (Фото:Скриншот видео ГУР/YouTube)

Благотворительный фонд Повернись живим передал бойцам украинского Главного управления разведки беспилотный авиационный комплекс PD-2.

Об этом ГУР сообщило в пятницу, 26 мая.

В состав комплекса входят:

два разведывательных беспилотника;

наземная станция управления;

мобильный пункт управления, оборудованный на базе нового полноприводного шасси;

комплектующие и запасные части.

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Радиус управляемого полета PD-2 — до 180 км. Он может находиться в воздухе до 12 часов и отслеживать перемещение движущихся целей, собирая данные для HIMARS и других дальнобойных систем.

Также каждый беспилотник имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным — для тепловизионного. Это позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 километров, а обзорную — еще дальше.