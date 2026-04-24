Российский БпЛА Молния, который некоторые называют «мусором», создает значительные проблемы на фронте, отметил начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

По его словам, за неделю противник запускает до 3 тысяч единиц этих дронов по позициям Сил обороны Украины на участке операционной зоны корпуса.

«Хотелось бы рассказать о БпЛА Молния, который некоторые называют просто „мусором“, но на фронте он создает много проблем. Он постоянно нагружает наше ПВО, перегружает систему обнаружения и активно развивается. Для понимания: сейчас за месяц подразделения ПВО уничтожают около 1,5 тыс. молний, и это только начало, противник развивается дальше. Это уничтожается кинетически, но по ним еще работает РЭБ», — сказал Бочка.

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Военный также подчеркнул, что на фронте активно развиваются три направления для борьбы с этой угрозой. Первое — это развитие БпЛА, скоростных перехватчиков и удаленного управления.

Следующий этап — это обучение пилотов и зенитчиков для работы с БпЛА самолетного типа, что позволит уничтожать противника на его территории. Третье направление — создание эшелонов автоматических турелей для минимизации привлечения солдат.

«После изменения характера боевых действий и появления новых средств поражения противника мы подошли к тому, что мы на уровне батальона уже ввели первый эшелон перехватчиков для уничтожения именно тактического уровня воздушных целей. Основная проблема сейчас на фронте — это работа противника с воздуха», — сказал Бочка.

Он отметил, что основная проблема на фронте сейчас — это действия противника с воздуха, где 70% атак идет именно с воздуха. Решением является наращивание ПВО на уровне батальонов, бригад и корпусов, отметил Бочка.

Инфографика: NV

Киевский Форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное событие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда Открой Украину (Open Ukraine) Арсения Яценюка. В этом году он проходит 23−24 апреля.