Войска страны-агрессора России начали применять против Украины новую версию БПЛА — Гербера-2 с дальностью полета до 1200 километров, способную нести боевую часть весом до 25 кг. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 2 ноября.

По данным разведки, россияне существенно доработали Герберы, которые изначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки ПВО. Первые версии включали модификации Разведчик и Камикадзе, но оставались довольно простыми и недорогими аппаратами. Однако со временем Герберы стали оснащать антеннами Комета, mesh-модемами и камерами на гимбальных подвесах.

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Недавно войска РФ начали применять увеличенную версию Герберы с размахом крыльев три метра и длиной фюзеляжа 2,6 метра. Новый топливный бак объемом 63 литра позволяет преодолевать расстояние до 1200 км, сообщает ГУР.

Топливный бак БПЛА разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель — это фактически половина двигателя шахеда. Также на Герберы устанавливают осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. В общей сложности беспилотник может нести боевую часть массой 25 кг.

Электроника дрона включает обновленный полетный контроллер, 12-канальную систему Комета, китайский mesh-модем и новый блок обработки видео Сосиска, реализованный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi, сообщает ГУР. Кроме того, БПЛА оснащен двойной IP-камерой, предназначенной для обнаружения перехватчиков.

По данным ГУР, в новой Гербере больше всего компонентов китайских и американских производителей.

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В разведке отмечают, что увеличенная дальность полета БПЛА позволяет применять его за пределами территории Украины. В частности, Гербера-2 с боевой частью была обнаружена в сентябре на балтийском побережье Польши.

Впервые о применении россиянами новой версии Герберы сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов в августе 2026 года. По его словам, новый дрон имеет значительно большие размеры.

В сентябре сообщалось об обнаружении обломков, предположительно, БПЛА Гербера в Молдове и Литве.