Россия массированно атакует Украину шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в столице работает ПВО
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)
Российские войска вечером среды, 30 июля, начали атаку шахедами на Украину. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
06:33. Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия попадания ракет в жилой дом в одном из районов Киева.
06:30. По предварительным данным, в Киеве сейчас 27 пострадавших — Ткаченко.
06:23. В настоящее время известно о 20 пострадавших в результате российского удара по Киеву, сообщил Кличко.
«8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов», — добавил он.
Кроме того, в результате удара зафиксировано:
- в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. На месте работают экстренные службы. Также зафиксированы пожары в нескольких нежилых зданиях;
- в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили. Также зафиксированы пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.
- в Голосеевском районе есть поврежденные здания, в частности школа и детский сад;
- в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медицинского учреждения.
06:10. В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано попадание в жилые дома — Ткаченко.
Кроме того, по его словам, в Голосеевском районе в результате удара вспыхнул дом и автомобили.
В Шевченковском районе повреждены окна в многоквартирном доме, а также сгорели автомобили.
05:37. В Киеве и ряде областей в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.
05:36. В Святошинском районе Киева в результате российского удара поврежден жилой дом — Кличко.
Экстренные службы направляются на место.
05:15. Последствия ракетного удара РФ зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах Киева — Ткаченко.
05:07. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
04:41. Взрывы в Киеве.
04:31. В Киеве и в ряде областей воздушная тревога.
КГВА сообщает об угрозе баллистики.
03:57. Информация о пострадавших мать и ребенка не подтвердилась — КГВА.
03:20. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
02:54. Число пострадавших в результате российского удара по Киеву возросло до восьми — Ткаченко.
Среди них — двое детей.
02:33. ГСЧС опубликовали первые фото с последствиями ночного удара РФ по Киеву.
02:16. Число пострадавших в Киеве возросло до шести — Ткаченко.
01:49. Воздушные силы опубликовали обновление информации о движении ударных БПЛА:
- группа БпЛА в Днепропетровской области — движется в северо-восточном направлении;
- группы ударных БпЛА в Киевской области — курс на Житомирщину;
- БпЛА в Житомирской области — движется в юго-западном направлении.
01:46. Число пострадавших в Киеве выросло до пяти — Ткаченко.
Среди них есть мать с ребенком.
01:14. Начальник КГВА Тимур Ткаченко о последствиях атаки РФ на Киев по состоянию на 01:00:
Зафиксировано около десяти объектов, которые получили повреждения в результате вражеской атаки.
Больше всего пострадал Соломенский район.
Там зафиксировано:
- пожар в многоквартирном доме;
- возгорание вблизи жилого дома;
- возгорание в одном из учебных заведений;
- масштабное возгорание на складах и в нескольких нежилых помещениях по разным адресам;
- падение обломков БПЛА на двух локациях — рядом с домом и на автомобиль.
Есть один пострадавший с ожогами конечностей. Пока ему оказывается неотложная медицинская помощь.
00:56. ВС о движении шахедов:
- группа ударных БпЛА в Донецкой и Запорожье — курс на Днепропетровщину;
- группа БпЛА на Днепропетровщине — в северо-восточном направлении;
- группы ударных БпЛА на Полтавщине — курсом на Черкасщину;
- группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс на Киевщину;
- группы ударных БпЛА на севере и центре Киевщины — курс западный/юго-западный;
- Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга и востока;
- группа ударных БпЛА в Житомирской области — курс юго-западный;
- БпЛА на юге Житомирщины — курсом на Виннитчину;
- БпЛА в Винницкой области — курс на Житомирщину;
- группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс западный;
- БпЛА в Ровенской области — курс на Житомирщину.
00:47. Медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе Киева — Кличко.
00:42. Кличко: Повреждение или возгорание в результате вражеской атаки зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной — в Святошинском.
Атака на столицу продолжается.
00:25. На подступах к Киеву и над столицей много враждебных целей. Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить — КГВА
00:17. В Соломенском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар в учебном заведении. Также зафиксировано падение обломков на девятый этаж жилого дома Ткаченко.
Также сообщается о пожаре на пятом этаже многоэтажки в этом районе.
23:53. В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА — начальник КМВА Тимур Ткаченко.
«На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших», — отметил он.
23:42. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- группы ударных БпЛА на Черниговщине — двигают в направлении Киевщины;
- группа ударных БпЛА на Полтавщине — курс на Киевщину;
- группы ударных БпЛА на севере, центре и юге Киевской области — курс западный/юго-западный;
- Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока;
- группа ударных БпЛА в Житомирской области — курс юго-западный;
- БпЛА на юге Житомирщины — курсом на Виннитчину;
- БПЛА в Винницкой области — курс на Хмельнитчину;
- группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс западный;
- группа БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на Полтавщину;
- группа БпЛА в Кировоградской области — движутся в северном направлении;
- БпЛА на юге Николаевщины — двигаются в северном направлении;
- БпЛА на юге Киевщины — курс на Виннитчину.
23:21. В столице раздалась новая серия взрывов.
23:04. В Киеве раздались взрывы. Работают силы ПВО — городской голова Виталий Кличко.
23:49. В Киеве объявлена воздушная тревога.
22:48 Воздушную тревогу объявили в Киеве из-за угрозы ударных БпЛА с востока.
- Группы ударных БпЛА на Черниговщине — в направлении Киевщины.
- Группа ударных БпЛА на Полтавщине — курс на Киевщину.
- Группы ударных БпЛА на Киевщине — курс западный.
- Киев — ударные БпЛА в направлении города.
- Группа ударных БпЛА на Житомирщине — курс юго-западный.
- БпЛА на Ровенщине — курс на юг.
- Группа ударных БпЛА на Черкасщине — западный/южный.
- Группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на Полтавщину.
- Группа БпЛА на Кировоградщине — в северном направлении.
- БпЛА на Кировоградщине — курс на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на Херсонщине — курс на запад.
- БпЛА на севере Николаевской области — в западном направлении.
22:42 В Самаре Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного.
22:21 Обновление по шахедам:
- группа вражеских БпЛА на севере Сумщины — курс на Черниговщину;
- группы ударных БпЛА на севере, центре и юге Черниговщины — в направлении Киевщины;
- группа ударных БпЛА на севере Киевщины — курс на Житомирщину;
- группа ударных БпЛА на востоке Киевщины — курс на Черкасскую область;
- группа ударных БпЛА на Житомирщине — курс юго-западный;
- группы ударных БпЛА на востоке, севере и юге Полтавщины — курс на запад;
- группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на северо-запад;
- группа БпЛА на Кировоградщине — в северном направлении;
- БпЛА на севере Одесской области — курс на Кировоградщину;
- группа БпЛА на Херсонщине — курс на Николаевщину;
- БпЛА на севере Черкасской области — в южном направлении.
Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА по состоянию на 21:11:
- группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины — курс на Киевщину;
- БпЛА на севере Киевщины — в направлении Житомирщины;
- группы ударных БпЛА на Черниговщине и Сумщине — курс южный;
- группы ударных БпЛА на Харьковщине — курс на Полтавщину и Днепропетровщину;
- группа вражеских БпЛА на Херсонщине — курс на Николаевщину;
- группа вражеских БпЛА на Николаевщине — курс на Одесскую область;
- БпЛА на Полтавщине — в западном направлении.
В 21:31 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА на Днепропетровщине — курс на северо-запад.
По словам главы Центра радиотехнологий, специалиста по связи для армии Сергея (Флеша) Бескрестнова, Россия атакует Украину реактивными шахедами вторую ночь подряд.
«Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного шахеда. Пока не массово, но уже второй день подряд. Реактивный шахед — это ответ противника на успех наших зенитных дронов. Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет», — написал он.
В июне издание Defense Express информировало, что во время одной из атак по Киеву РФ использовала новый реактивный шахед.