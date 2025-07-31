Россия массированно атакует Украину шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в столице работает ПВО

Российские войска вечером среды, 30 июля, начали атаку шахедами на Украину. В ряде областей объявили воздушную тревогу .

06:33. Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия попадания ракет в жилой дом в одном из районов Киева.

06:30. По предварительным данным, в Киеве сейчас 27 пострадавших — Ткаченко.

Реклама

06:23. В настоящее время известно о 20 пострадавших в результате российского удара по Киеву, сообщил Кличко.

«8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов», — добавил он.

Кроме того, в результате удара зафиксировано:

в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. На месте работают экстренные службы. Также зафиксированы пожары в нескольких нежилых зданиях;

в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили. Также зафиксированы пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

в Голосеевском районе есть поврежденные здания, в частности школа и детский сад;

в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медицинского учреждения.

06:10. В Святошинском и Соломенском районах Киева зафиксировано попадание в жилые дома — Ткаченко.

Кроме того, по его словам, в Голосеевском районе в результате удара вспыхнул дом и автомобили.

В Шевченковском районе повреждены окна в многоквартирном доме, а также сгорели автомобили.

05:37. В Киеве и ряде областей в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.

05:36. В Святошинском районе Киева в результате российского удара поврежден жилой дом — Кличко.

Экстренные службы направляются на место.

05:15. Последствия ракетного удара РФ зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах Киева — Ткаченко.

05:07. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

04:41. Взрывы в Киеве.

04:31. В Киеве и в ряде областей воздушная тревога.

КГВА сообщает об угрозе баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине на 04:33 31 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

03:57. Информация о пострадавших мать и ребенка не подтвердилась — КГВА.

03:20. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

02:54. Число пострадавших в результате российского удара по Киеву возросло до восьми — Ткаченко.

Среди них — двое детей.

02:33. ГСЧС опубликовали первые фото с последствиями ночного удара РФ по Киеву.

02:16. Число пострадавших в Киеве возросло до шести — Ткаченко.

01:49. Воздушные силы опубликовали обновление информации о движении ударных БПЛА:

группа БпЛА в Днепропетровской области — движется в северо-восточном направлении;

группы ударных БпЛА в Киевской области — курс на Житомирщину;

БпЛА в Житомирской области — движется в юго-западном направлении.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:49 31 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:46. Число пострадавших в Киеве выросло до пяти — Ткаченко.

Среди них есть мать с ребенком.

01:14. Начальник КГВА Тимур Ткаченко о последствиях атаки РФ на Киев по состоянию на 01:00:

Зафиксировано около десяти объектов, которые получили повреждения в результате вражеской атаки.

Больше всего пострадал Соломенский район.

Там зафиксировано:

пожар в многоквартирном доме;

возгорание вблизи жилого дома;

возгорание в одном из учебных заведений;

масштабное возгорание на складах и в нескольких нежилых помещениях по разным адресам;

падение обломков БПЛА на двух локациях — рядом с домом и на автомобиль.

Есть один пострадавший с ожогами конечностей. Пока ему оказывается неотложная медицинская помощь.

00:56. ВС о движении шахедов:

группа ударных БпЛА в Донецкой и Запорожье — курс на Днепропетровщину;

группа БпЛА на Днепропетровщине — в северо-восточном направлении;

группы ударных БпЛА на Полтавщине — курсом на Черкасщину;

группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс на Киевщину;

группы ударных БпЛА на севере и центре Киевщины — курс западный/юго-западный;

Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга и востока;

группа ударных БпЛА в Житомирской области — курс юго-западный;

БпЛА на юге Житомирщины — курсом на Виннитчину;

БпЛА в Винницкой области — курс на Житомирщину;

группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс западный;

БпЛА в Ровенской области — курс на Житомирщину.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:58 31 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:47. Медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе Киева — Кличко.

00:42. Кличко: Повреждение или возгорание в результате вражеской атаки зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной — в Святошинском.

Атака на столицу продолжается.

00:25. На подступах к Киеву и над столицей много враждебных целей. Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить — КГВА

00:17. В Соломенском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар в учебном заведении. Также зафиксировано падение обломков на девятый этаж жилого дома Ткаченко.

Также сообщается о пожаре на пятом этаже многоэтажки в этом районе.

23:53. В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА — начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших», — отметил он.

23:42. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

группы ударных БпЛА на Черниговщине — двигают в направлении Киевщины;

группа ударных БпЛА на Полтавщине — курс на Киевщину;

группы ударных БпЛА на севере, центре и юге Киевской области — курс западный/юго-западный;

Киев — ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока;

группа ударных БпЛА в Житомирской области — курс юго-западный;

БпЛА на юге Житомирщины — курсом на Виннитчину;

БПЛА в Винницкой области — курс на Хмельнитчину;

группа ударных БпЛА в Черкасской области — курс западный;

группа БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на Полтавщину;

группа БпЛА в Кировоградской области — движутся в северном направлении;

БпЛА на юге Николаевщины — двигаются в северном направлении;

БпЛА на юге Киевщины — курс на Виннитчину.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:47 30 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:21. В столице раздалась новая серия взрывов.

23:04. В Киеве раздались взрывы. Работают силы ПВО — городской голова Виталий Кличко.

23:49. В Киеве объявлена воздушная тревога.

22:48 Воздушную тревогу объявили в Киеве из-за угрозы ударных БпЛА с востока.

Группы ударных БпЛА на Черниговщине — в направлении Киевщины.

Группа ударных БпЛА на Полтавщине — курс на Киевщину.

Группы ударных БпЛА на Киевщине — курс западный.

Киев — ударные БпЛА в направлении города.

Группа ударных БпЛА на Житомирщине — курс юго-западный.

БпЛА на Ровенщине — курс на юг.

Группа ударных БпЛА на Черкасщине — западный/южный.

Группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на Полтавщину.

Группа БпЛА на Кировоградщине — в северном направлении.

БпЛА на Кировоградщине — курс на Черкасскую область.

Группа БпЛА на Херсонщине — курс на запад.

БпЛА на севере Николаевской области — в западном направлении.

22:42 В Самаре Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного.

22:21 Обновление по шахедам:

группа вражеских БпЛА на севере Сумщины — курс на Черниговщину;

группы ударных БпЛА на севере, центре и юге Черниговщины — в направлении Киевщины;

группа ударных БпЛА на севере Киевщины — курс на Житомирщину;

группа ударных БпЛА на востоке Киевщины — курс на Черкасскую область;

группа ударных БпЛА на Житомирщине — курс юго-западный;

группы ударных БпЛА на востоке, севере и юге Полтавщины — курс на запад;

группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины — курс на северо-запад;

группа БпЛА на Кировоградщине — в северном направлении;

БпЛА на севере Одесской области — курс на Кировоградщину;

группа БпЛА на Херсонщине — курс на Николаевщину;

БпЛА на севере Черкасской области — в южном направлении.

Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА по состоянию на 21:11:

группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины — курс на Киевщину;

БпЛА на севере Киевщины — в направлении Житомирщины;

группы ударных БпЛА на Черниговщине и Сумщине — курс южный;

группы ударных БпЛА на Харьковщине — курс на Полтавщину и Днепропетровщину;

группа вражеских БпЛА на Херсонщине — курс на Николаевщину;

группа вражеских БпЛА на Николаевщине — курс на Одесскую область;

БпЛА на Полтавщине — в западном направлении.

Инфографика: alerts.in.ua

В 21:31 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА на Днепропетровщине — курс на северо-запад.

По словам главы Центра радиотехнологий, специалиста по связи для армии Сергея (Флеша) Бескрестнова, Россия атакует Украину реактивными шахедами вторую ночь подряд.

«Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного шахеда. Пока не массово, но уже второй день подряд. Реактивный шахед — это ответ противника на успех наших зенитных дронов. Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет», — написал он.

В июне издание Defense Express информировало, что во время одной из атак по Киеву РФ использовала новый реактивный шахед.