Самый быстрый перехватчик. Что нужно знать о новом украинском дроне SPYS, созданном, чтобы сбивать реактивные шахеды

31 июля, 08:06
NV Премиум
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БПАК SPYS (Фото: wiydrones.com)

БПАК SPYS (Фото: wiydrones.com)

Украинская компания WIY Drones создала зенитный беспилотный авиационный комплекс SPYS с искусственным интеллектом; его задачи — противодействие вражеским ударным и разведывательным дронам (в том числе реактивным шахедам), а также прикрытие позиций, мобильных подразделений и объектов критической инфраструктуры. В июле 2026 года первая партия из 50 дронов SPYS была передана в армию для проведения боевых испытаний.

В инфографике рассказываем об особенностях этого аппарата. Производитель заявил его как самый быстрый среди подобных БПАК.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Инфографика NV Война России против Украины реактивный дрон Дроны-перехватчики

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