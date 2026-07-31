Самый быстрый перехватчик. Что нужно знать о новом украинском дроне SPYS, созданном, чтобы сбивать реактивные шахеды

Украинская компания WIY Drones создала зенитный беспилотный авиационный комплекс SPYS с искусственным интеллектом; его задачи — противодействие вражеским ударным и разведывательным дронам (в том числе реактивным шахедам), а также прикрытие позиций, мобильных подразделений и объектов критической инфраструктуры. В июле 2026 года первая партия из 50 дронов SPYS была передана в армию для проведения боевых испытаний.