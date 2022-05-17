Украинские военные уже осваивают нидерландские БМП YPR-765 — видео

17 мая, 11:37
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О передаче YPR-765 Украине стало известно 19 апреля (Фото:ВСУ)

О передаче YPR-765 Украине стало известно 19 апреля (Фото:ВСУ)

Военнослужащие ВСУ уже тестируют боевые машины пехоты YPR-765, поставленные Нидерландами в рамках военной помощи для противодействия вторжению российской армии.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Видео тренировок опубликовали Сухопутные войска.

YPR-765 является нидерландской версией американской БМП (AIFV), разработанной на базе бронетранспортера M113.

Видео дня

О передаче Украине этой техники стало известно 19 апреля, и уже меньше, чем через месяц, бойцы ВСУ приступили к ее освоению.

https://www.youtube.com/embed/MoR4tNWubfQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нидерланды Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Военная помощь БМП Война России против Украины

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