Украинские военные уже осваивают нидерландские БМП YPR-765 — видео
О передаче YPR-765 Украине стало известно 19 апреля (Фото:ВСУ)
Военнослужащие ВСУ уже тестируют боевые машины пехоты YPR-765, поставленные Нидерландами в рамках военной помощи для противодействия вторжению российской армии.
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Видео тренировок опубликовали Сухопутные войска.
YPR-765 является нидерландской версией американской БМП (AIFV), разработанной на базе бронетранспортера M113.
О передаче Украине этой техники стало известно 19 апреля, и уже меньше, чем через месяц, бойцы ВСУ приступили к ее освоению.
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