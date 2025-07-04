Боевой инцидент происходил в районе КПП Гремяч, что на границе РФ и Украины в Черниговской области. (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военнослужащие уничтожили флаг страны-агрессора РФ , который оккупанты установили на границе с Черниговской областью, сообщили 4 июля в Генштабе ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, российская ДРГ установила триколор в районе пункта пропуска Гремяч на границе Украины и РФ в Черниговской области. Бойцы ВСУ уничтожили вражескую тряпку.

«Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах в пропагандистских целях. Однако очередная провокация оккупантов потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор. Видимость „присутствия“ российских войск на территории Черниговской области уничтожена», — заявили украинские офицеры.

Накануне в ГПСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных регионов, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В то же время враг снизил активность штурмовых групп на Сумском направлении.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.