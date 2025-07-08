Все бойцы, которые находились на позициях, смогли выйти, сообщили в DeepState (Фото: Vadim Ghirda/ AP)

Об этом во вторник, 8 июля, сообщили аналитики проекта DeepState.

«Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, которые находились на позициях, смогли выйти целыми, только один легкий ранен при выходе», — говорится в сообщении.

Фото: DeepState / Telegram

Как рассказали аналитики, гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вел бои, поскольку российские захватчики решили идти по трассе и через Новополье. Однако, добавляют в DeepState, перед этим там шли жестокие битвы и даже минометные расчеты принимали стрелковый бой.

«В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте», — подчеркнули аналитики.

Фото: Фрагмент карты DeepState

20 мая аналитики DeepState сообщали об ухудшении ситуации в районе отрезка Новополь — Зеленое Поле — Новоселка. По словам экспертов, оккупанты после предыдущих успехов к югу от Новополя и к югу от Новоселки продолжают оказывать активное давление на позиции Сил Обороны, пользуясь проблемами на этом отрезке.