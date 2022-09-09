«Вам сколько яиц?». Бойцы ВСУ готовят себе еду, параллельно уничтожая бронетехнику РФ — видео
Оператор ПТРК попросил пять яиц, после чего продолжил жечь оккупантов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)
В соцсетях появилось забавное видео, демонстрирующее мультизадачность украинских военных, которые способны одновременно готовить себе еду и уничтожать бронетехнику российских захватчиков.
В то время, как одни бойцы жгут оккупантов противотанковым ракетным комплексом Стугна-П, их сослуживец спокойно жарит на всех картошку.
— Пацаны, сколько вам яиц бить в картошку? — буднично поинтересовался солдат, пока остальные радовались уничтожению очередного российского танка.
— Пять яиц в картошку! — ответил оператор ПТРК, после чего вернулся к своей работе, попросив зарядить еще одну ракету.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.
Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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