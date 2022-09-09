«Вам сколько яиц?». Бойцы ВСУ готовят себе еду, параллельно уничтожая бронетехнику РФ — видео 9 сентября, 14:58 Оператор ПТРК попросил пять яиц, после чего продолжил жечь оккупантов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появилось забавное видео, демонстрирующее мультизадачность украинских военных, которые способны одновременно готовить себе еду и уничтожать бронетехнику российских захватчиков.

В то время, как одни бойцы жгут оккупантов противотанковым ракетным комплексом Стугна-П, их сослуживец спокойно жарит на всех картошку.

— Пацаны, сколько вам яиц бить в картошку? — буднично поинтересовался солдат, пока остальные радовались уничтожению очередного российского танка.

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— Пять яиц в картошку! — ответил оператор ПТРК, после чего вернулся к своей работе, попросив зарядить еще одну ракету.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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