Зверства террористов. Вагнеровцы ампутировали руки украинскому военнослужащему без наложения швов 14 августа, 16:23 Илья Михальчук (Фото:Bill O’Leary/The Washington Post)

Украинский военнослужащий Илья Михальчук рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в плену у террористов из ЧВК Вагнера.

В интервью The Washington Post он заявил, что в общем пробыл в плену у оккупантов 45 дней. Там его пытали, а также ампутировали руки без наложения швов.

В феврале 2023 года под Бахмутом Михальчук получил ранения рук после того, как в его машину попала ракета. Боец перетянул руки жгутами и попытался выбраться, но бойцы ЧВК напали на него и выстрелили ему в ноги, после чего взяли его в плен.

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По словам украинского военнослужащего, вагнеровцы сняли с него жгуты и заменили их резиновыми трубками, которые завязали такими тугими узлами, что их невозможно было ослабить. Так Михальчука перевели на оккупированную Россией территорию, где он умолял похитителей ампутировать ему правую руку, но те отказались.

Позже Михальчука отвезли в другое место, где поместили в темный и плохо проветриваемый подвал. Он уверен, что его левую руку еще можно было спасти, но из-за резиновых трубок она почернела от некроза. Вагнеровцы дали понять, что окажут медицинскую помощь только после допросов, которые длились много часов. Когда допросы были окончены, его усыпили, а когда он пришел в себя, обе его руки были ампутированы. При этом ему не наложили швы на культи, а просто перевязали их жгутами.

Во время многочасовых допросов, по словам Михальчука, он несколько раз терял сознание и ему вводили неизвестное вещество, чтобы привести его в чувство. Михальчук говорит, что после ампутации его психологически пытали, спрашивали, любит ли он рыбалку, или говорили, что он больше никогда не сможет драться.

В апреле Михальчука обменяли, сейчас он лечится в США, где ему установили протезы рук.