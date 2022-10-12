«Подарок от уничтоженных солдат РФ». Бойцы ССО захватили РСЗО Ураган в Херсонской области — видео

12 октября, 14:12
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Бойцы сил спецопераций захватили российскую РСЗО Ураган (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Бойцы сил спецопераций захватили российскую РСЗО Ураган (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

В Херсонской области во время увольнения одного из населенных пунктов военнослужащие Сил специальных операций захватили вражескую РСЗО Ураган.

Соответствующее видео опубликовано на странице Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Вознаграждение для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонщины — вот такое РСЗО Ураган. Она досталась нам в подарок от уничтоженных русских солдат во время очередной операции», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=820075349408234

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк накануне заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.

7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Силы спецопераций Херсонская область РСЗО Ураган Война России против Украины

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