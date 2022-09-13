«Добивай!». ССО показали, как уничтожают убегающих оккупантов — видео 13 сентября, 11:54 Бойцы ССО устроили засаду на пути следования машины с оккупантами (Фото:Скриншот видео ССО)

Бойцы Сил специальных операций опубликовали видео засады на убегающих под натиском ВСУ российских оккупантов.

Соответствующие кадры были обнародованы на странице командования ССО в Facebook.

«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины было замечено во время проведения разведки. На машине была нанесена буква „О“ — тактический знак одной из группировок российских войск в Украине. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим. Двое россиян в машине были уничтожены. В автомобиле рядом с телами наши воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России», — говорится в описании к видео.

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Как выяснилось, уничтоженные захватчики служили в 459-м отдельном понтонно-мостовом железнодорожном батальоне в/ч 83010.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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