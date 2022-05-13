ССО уничтожили из миномета снайперскую пару ВС РФ — видео

13 мая, 14:27
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Украинские военные обнаружили оккупантов благодаря дрону с тепловизором (Фото:Скриншот видео ССО)

Украинские военные обнаружили оккупантов благодаря дрону с тепловизором (Фото:Скриншот видео ССО)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили на юге Украины снайперскую пару российских оккупантов.

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Об этом рассказал у себя в Facebook волонтер Павел Кащук, опубликовав соответствующее видео.

Украинские военные обнаружили снайперскую позицию благодаря разведывательному дрону с тепловизором, после чего обстреляли ее из миномета.

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«В умелых руках и обычный 60-мм миномет — это снайперское оружие. Точность попадания из первого выстрела просто поражает! В этом зачете 10 баллов из 10-ти получают „ластоногие“ казаки из 73-го центра ССО», — отметил Кащук в описании к видео.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/5194174513938396
https://www.youtube.com/embed/gMeHgcsQXjs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Снайперы Российская агрессия Силы спецопераций Российские военные Миномет Война России против Украины

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