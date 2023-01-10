Ночной кошмар для россиян. ВСУ уничтожили под Бахмутом 15 оккупантов, еще шестерых захватили — видео 10 января, 10:38 Операцию подготовили Силы специальных операций (Фото:Коллаж NV)

Украинские защитники взяли штурмом позиции российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области.

Видео операции, снятое с помощью дрона с тепловизором, было обнародовано во вторник, 10 января, в соцсетях.

На нем видно, что сначала позиции россиян закидали гранатами, после чего военнослужащие ВСУ пошли на штурм и вступили с противником в ближний бой.

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В итоге было уничтожено 15 оккупантов, еще шестерых удалось захватить в плен.

По словам журналиста Юрия Бутусова, операция была подготовлена Силами спецопераций, а непосредственными исполнители — бойцы тактической группы Адам.