Ночной кошмар для россиян. ВСУ уничтожили под Бахмутом 15 оккупантов, еще шестерых захватили — видео

10 января, 10:38
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Операцию подготовили Силы специальных операций (Фото:Коллаж NV)

Операцию подготовили Силы специальных операций (Фото:Коллаж NV)

Украинские защитники взяли штурмом позиции российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области.

Видео операции, снятое с помощью дрона с тепловизором, было обнародовано во вторник, 10 января, в соцсетях.

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На нем видно, что сначала позиции россиян закидали гранатами, после чего военнослужащие ВСУ пошли на штурм и вступили с противником в ближний бой.

Видео дня

В итоге было уничтожено 15 оккупантов, еще шестерых удалось захватить в плен.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1612577438655029249

По словам журналиста Юрия Бутусова, операция была подготовлена Силами спецопераций, а непосредственными исполнители — бойцы тактической группы Адам.

https://www.youtube.com/embed/eKjCqqmYwIs
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Украинские военные Бахмут Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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