Оккупанты умирали в объятиях с бытовой техникой: бойцы ССО рассказали о зачистке Киевской области 8 июня, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Военные Сил специальных операций рассказали о событиях февраля-марта в Киевской области (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Военные Сил специальных операций рассказали о событиях февраля-марта в Киевской области и зачистке региона от российских оккупантов.



Оператор ССО рассказал о боях с захватчиками в поселке Мощун.

Украинские защитники вступили в бой с группой оккупантов. Их удалось ликвидировать, но бой был тяжелым, враг обстреливал украинцев автоматными и пулеметными очередями.

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По словам украинского бойца, оккупанты настолько боялись потерять награбленное имущество мирных украинцев, что даже умирали, обнимая «трофеи».

«Нашли русского солдата, который лежал, обнимая бойлер», — сказал украинский военный.

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

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