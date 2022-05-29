«Превратили врага в факел». Бойцы ССО показали, как горит российский Тайфун с личным составом — видео 29 мая, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Вражеский КамАЗ Тайфун с личным составом сгорел в мгновение ока (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражеский КамАЗ Тайфун с личным составом российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Видео обнародовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Превращаем противника в факелы. Вражеский КамАЗ Тайфун, забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока», — говорится в подписи к ролику.

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Операция прошла в Херсонской области, когда украинские военные вышли на пути проезда российской военной техники.

«Заминировав участок дороги операторы ССО Украины дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы — полностью уничтоженная техника и личный состав противника», — говорится в сообщении.

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