В Запорожской области бойцы ССО отбили у оккупантов БМП с надписью ZaДетей 5 мая, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные разбили оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Штаб обороны Запорожского края)

В Запорожской области бойцы ССО Азов получили в качестве трофея российскую БМП с надписью ZaДетей.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

Военные отметили, что на БМП передвигался российский оккупант.

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Бойцы ликвидировали агрессора и получили исправную БМП.

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