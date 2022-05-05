В Запорожской области бойцы ССО отбили у оккупантов БМП с надписью ZaДетей

5 мая, 15:01
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Украинские военные разбили оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Штаб обороны Запорожского края)

Украинские военные разбили оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Штаб обороны Запорожского края)

В Запорожской области бойцы ССО Азов получили в качестве трофея российскую БМП с надписью ZaДетей.

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Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

Военные отметили, что на БМП передвигался российский оккупант.

Видео дня

Бойцы ликвидировали агрессора и получили исправную БМП.

https://www.facebook.com/oboronazp/posts/122747103734757
https://www.youtube.com/embed/6XHspw8Oxx0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область БМП Война России против Украины

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