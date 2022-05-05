В Запорожской области бойцы ССО отбили у оккупантов БМП с надписью ZaДетей
Украинские военные разбили оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Штаб обороны Запорожского края)
В Запорожской области бойцы ССО Азов получили в качестве трофея российскую БМП с надписью ZaДетей.
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Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.
Военные отметили, что на БМП передвигался российский оккупант.
Бойцы ликвидировали агрессора и получили исправную БМП.
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