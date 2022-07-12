Бойцы ССО ликвидировали вражескую ДРГ и захватили в плен командира взвода — видео

12 июля, 12:33
Пленный оккупант участвовал в военных преступлениях в Мариуполе (Фото:Любарт)

Пленный оккупант участвовал в военных преступлениях в Мариуполе (Фото:Любарт)

Украинские военнослужащие из Сил спецопераций в результате 12-часового боя уничтожили ДРГ российских захватчиков и захватили вражеского офицера.

Об этом рассказали в отдельном отряде ССО Любарт, опубликовав фото и видео с пленным.

«Минимум пять убитых оккупантов. Шестого, оказавшегося командиром взвода, взяли в плен. Вторая диверсионно-разведывательная группа захватчиков после огневого контакта с нашими бойцами с потерями отступила с поля боя», — рассказали украинские бойцы.

Видео дня

Захваченным офицером оказался «лейтенант ДНР», участвовавший в военных преступлениях во временно оккупированном Мариуполе.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Диверсант Война России против Украины ДРГ Силы специальных операций (ССО)

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