Бойцы Сил спецопераций Украины уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов 13 апреля, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 13 апреля

Соответствующие фото опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины

«Такие „наблюдатели“ являются важными объектами — преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задания по их уничтожению», — говорится в сообщении.



Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.