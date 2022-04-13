Бойцы Сил спецопераций Украины уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов
Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)
Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.
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Соответствующие фото опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины
«Такие „наблюдатели“ являются важными объектами — преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задания по их уничтожению», — говорится в сообщении.
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