Бойцы Сил спецопераций Украины уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов

13 апреля, 11:10
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Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

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Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Соответствующие фото опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины

«Такие „наблюдатели“ являются важными объектами — преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задания по их уничтожению», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Силы спецопераций Война России против Украины

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