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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Также украинские защитники ликвидировали два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 Тунгуска .

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск Таврия нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс Тор М2 .

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