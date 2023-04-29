Успешная работа с беспилотником. Украинские военные профессионально уничтожили российский ЗРК Тор М2 и две Тунгуски — видео

29 апреля, 17:45
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Украинские военные уничтожили российский ЗРК Тор М2 (Фото:Скриншот с видео)

Украинские военные уничтожили российский ЗРК Тор М2 (Фото:Скриншот с видео)

Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск Таврия нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс Тор М2.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также украинские защитники ликвидировали два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 Тунгуска.

Видео дня

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Российская техника Война России против Украины потери врага ЗРК Тор

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