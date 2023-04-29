Успешная работа с беспилотником. Украинские военные профессионально уничтожили российский ЗРК Тор М2 и две Тунгуски — видео
Украинские военные уничтожили российский ЗРК Тор М2 (Фото:Скриншот с видео)
Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск Таврия нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс Тор М2.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Также украинские защитники ликвидировали два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 Тунгуска.