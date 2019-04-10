Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Бойцы ОС уничтожили из Фагота наблюдательный пункт, корректировавший огонь оккупантов - видео

Сегодня, 15:22
938
Цей матеріал також доступний українською
Бойцы ОС уничтожили из Фагота наблюдательный пункт, корректировавший огонь оккупантов - видео - фото

Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Один боевик ликвидирован, еще один ранен

Украинские военнослужащие уничтожили на Донбассе наблюдательный пункт оккупационных войск РФ, с которого велась корректировка огня по позициям Объединенных сил.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон Донбасс - Украина из ПТРК ФАГОТ уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", - рассказал он.

По словам волонтера, в результате удара один боевик  ликвидирован, еще один получил ранения.

Теги:   ВСУ Видео Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

События

Вчера, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15553
События

Вчера, 19:49

img
Керченский конфликт: российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными
2461
События

Вчера, 21:43

img
Капкан иллюзий. Как более ста лет назад Россия убедила часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они "русские"
2367