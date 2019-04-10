Бойцы ОС уничтожили из Фагота наблюдательный пункт, корректировавший огонь оккупантов - видео Сегодня, 15:22 938 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook Один боевик ликвидирован, еще один ранен Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Украинские военнослужащие уничтожили на Донбассе наблюдательный пункт оккупационных войск РФ, с которого велась корректировка огня по позициям Объединенных сил.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон Донбасс - Украина из ПТРК ФАГОТ уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", - рассказал он.

По словам волонтера, в результате удара один боевик ликвидирован, еще один получил ранения.