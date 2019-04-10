Бойцы ОС уничтожили из Фагота наблюдательный пункт, корректировавший огонь оккупантов - видео
Украинские
военнослужащие уничтожили на Донбассе наблюдательный пункт оккупационных войск
РФ, с которого велась корректировка огня по позициям Объединенных сил.
Соответствующее
видео опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий
Мысягин.
"В районе населенного
пункта Калиново 46-й батальон Донбасс - Украина из ПТРК ФАГОТ уничтожил
наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям
батальона", - рассказал он.
По словам
волонтера, в результате удара один боевик
ликвидирован, еще один получил ранения.