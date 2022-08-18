Атаковали колонну: бойцы Нацгвардии показали скоординированное уничтожение российских танков 18 августа, 15:17 Российская бронетехника была уничтожена с помощью украинского ПТРК Стугна-П (Фото:Скриншот видео НГУ)

Военнослужащие из отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии уничтожили на Донецком направлении сразу два российских танка, пытавшихся выдвинуться к украинским позициям.

Соответствующее видео было опцубликовано в четверг, 18 августа, на странице НГУ в Facebook.

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На нем видно, что бронетехника российских оккупантов была уничтожена с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П благодаря скоординированным действиям нескольких боевых групп, отслеживавших перемещения противника.

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«Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, состоявшую из нескольких единиц танков, которая передвигалась в один из населенных пунктов. В результате быстрой и точной работы бойцам удалось подбить два танка. После этого гвардейцы передали информацию в смежные подразделения для дальнейшего уничтожения оставшейся живой силы и техники оккупантов», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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