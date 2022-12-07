Бойцы Нацгвардии сбили российскую крылатую ракету из пулемета и автоматов 7 декабря, 16:16 Российскую ракету ликвидировали бойцы мобильной огневой группы гвардейцев 27 Печерской бригады (Фото:Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії/Facebook)

Украинские военные во время российского массированного обстрела 5 декабря сбили крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета и автоматов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Уточняется, что российскую ракету ликвидировали бойцы мобильной огневой группы гвардейцев 27 Печерской бригады.

«Поразить шедшую на низкой высоте ракету удалось с крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что огневые расчеты Нацгвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в том числе для уничтожения российских ракет и дронов-камикадзе.

«В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан», — добавили в пресс-центре.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила очередной массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры Украины. В Воздушных Силах сообщили, что защитники Украины сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что российские крылатые ракеты Х-101 2019−2020 годов выпуска создаютпроблемы для ПВО Украины. По его данным, украинские зенитные ракетные войска иногда вынуждены выпускать две устаревшие ракеты по одной Х-101.