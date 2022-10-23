Научились поставлять металлолом небом. Бойцы Нацгвардии сбили российский разведывательный беспилотник 23 октября, 21:02 В Донецкой области нацгвардейцы сбили российский дрон (Фото:МВД/Telegram)

Днепровские нацгвардейцы приземлили разведывательный беспилотник российских захватчиков в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что бойцы Днепровской бригады Нацгвардии неоднократно уничтожали разведывательные и ударные дроны оккупантов также на Харьковском и Луганском направлениях.

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Поэтому они шутят, что враги научились снабжать металлолом небом.

Воздушные силы ВСУ сбивают большинство российских ракет и дронов. Только за первую половину суток субботы, 22 октября, было сбито 20 ракет — Калибров и Х-101, также более 10 иранских Шахедов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что пока нет технической возможности уничтожать 100% воздушных целей оккупантов, но со временем Украина «постепенно придет к этому».